직속 후배도 아닌데…안정환, 이대호에 '멱살 잡이'까지(푹다행)

기사입력 2025-08-18 08:51


이대호(왼쪽), 안정환. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 안정환이 이대호에게 멱살잡이 명령을 내리며 긴장감을 자아낸다.

18일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야'(이하 '푹다행') 61회에서는 '안CEO' 안정환과 운동부 이대호, 이대형, 이대은, 김남일의 무인도 레스토랑 운영기가 그려진다. 스튜디오에서는 붐, 셰프 정호영, 코요태 신지, 골든차일드 이장준이 이들을 지켜볼 예정이다.

이날 운동부 일꾼들은 만선을 목표로 바다로 향하던 중 긴박한 상황이 벌어진다. 안정환이 이대호에게 갑자기 "멱살 잡아!"라고 외치며 과감한 지시를 내린 것. 이에 이대호는 당황하고, 다른 일꾼들도 덩달아 긴장감에 휩싸인다. 과연 안정환이 이대호에게 멱살을 잡으라고 한 상대는 누구인지, 또 그 이유는 무엇인지 호기심을 자아낸다.


사진 제공=MBC
하지만 '조선의 4번 타자' 이대호는 이러한 긴장 속에서도 놀라운 어복을 발휘한다. 그가 통발을 끌어 올릴 때마다 어마어마한 크기의 대어가 들어 있어 선장님도 감탄한다. 특히 그중 한 해산물은 이대호의 몸통 만한 크기로 모두의 감탄을 자아냈다고 한다. 역대급 사이즈에 안정환도 깜짝 놀랐다고 해 궁금증을 더한다.

결국 잡아올린 해산물이 너무 많아 저장고 용량이 한계에 다다를 정도라고 전해져, 운동부의 땀과 승부욕이 만들어낸 사상 초유의 대어 파티 현장에 기대를 모은다.

MBC '푹 쉬면 다행이야'는 18일 오후 9시에 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

