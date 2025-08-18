악뮤 이수현, 오빠 이찬혁 식단 관리받나…김치에 현미밥이 저녁이라니[SC…

스포츠조선

악뮤 이수현, 오빠 이찬혁 식단 관리받나…김치에 현미밥이 저녁이라니[SCin스타]

기사입력 2025-08-18 10:36


[스포츠조선 백지은 기자] 악뮤 이수현의 다이어트 식단이 공개됐다.

이수현은 14일 자신의 계정을 통해 팬들과의 '무물(무엇이든 물어보세요) 타임'을 진행했다.

한 팬은 "살을 대체 얼마나 뺀거야. 무슨 일이 있어도 건강이 우선인거 알지? 건강챙겨 언니"라고 걱정했고, 이수현은 "고마워. 지금이 태어나서 제일 건강해"라고 답했다. 실제 공개된 근황 사진에서 이수현은 짧은 미니 원피스를 입고 몰라보게 날씬해진 모습을 보여 눈길을 끌었다.

또 다른 팬은 이수현의 식단을 물었고, 이수현은 "안먹었어요 귀찮아서. 어제 저녁은 이거"라며 식단 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 현미밥과 닭가슴살 소시지, 김치 등 이수현의 식단이 담겼다.


이수현은 오빠이자 악뮤 멤버인 이찬혁과 최근 합가했다. 두 사람은 독립해서 따로 살고 있었지만, 집을 합치기로 했고 이수현은 해병대 출신인 이찬혁의 시간표에 맞춰 PT선생님과 운동을 한 뒤 점심과 저녁을 이찬혁과 함께 건강식으로 챙겨먹는다고 밝힌 바 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

