'트민남' 전현무, '케데헌' 사자보이스 인기 탑승?…갓쓰고 나왔다 "북…

스포츠조선

'트민남' 전현무, '케데헌' 사자보이스 인기 탑승?…갓쓰고 나왔다 "북촌 아이돌"(이유 있는 건축)

기사입력 2025-08-18 10:43


사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 전현무가 북촌 한옥 가이드 '갓현무'로 변신한다.

19일 방송되는 MBC 교양프로그램 '이유 있는 건축-공간 여행자'(이하 '이유 있는 건축')는 '광복 80주년 특집'으로 꾸며진다. 전현무는 코요태 빽가, 오마이걸 미미를 이끌고 북촌 한옥마을로 건축 여행을 떠나, 건축에 담긴 역사를 살펴보며 광복절의 의미를 되새긴다.

한복과 갓을 착용하고 등장한 '갓현무' 전현무는 "북촌 아이돌"이라고 자화자찬해 웃음을 자아낸다. 이어 전현무는 "북촌 한옥마을은 관광 단지로 많이 알려져 있는데, 일제강점기 당시 아주 의미 있는 공간이었다"라고 설명한다. 이와 함께 일본인들에게 빼앗길 수도 있었던 북촌에 지금의 아파트 단지와도 같은 한옥 단지를 조성해, 조선인들의 거주지를 지켰던 '건축왕'을 소개한다.

특히 전현무는 "북촌의 여러 한옥들 중에서 그 어디에서도 공개된 적 없던 곳을 방송 최초로 공개한다"라고 말해 기대감을 높인다. 한옥 단지가 조성됐던 1920년대 당시 원형 그대로 내부가 보존된 한옥이 모두의 눈길을 사로잡는다.

전현무-빽가-미미는 전통 한옥과는 다른 '건축왕'이 지은 도시 한옥의 특징과 비밀을 찾는데, 당시 획기적이었던 '이것'이 모두를 놀라게 만든다. 집 구매가 힘들었던 조선인들을 위해 '건축왕'이 생각해낸 방안이었다고. 홍진경은 "저 시절에 그런 생각을 했다는 것이 되게 신기하다"라고 말한다. 유현준 건축가는 "기발하다. 진짜 혁신가다"라고 감탄해, 과연 '건축왕'이 조선인들을 위해 설계한 북촌 도시 한옥의 비밀은 무엇인지 궁금증을 끌어올린다.

북촌 한옥 가이드 '갓현무'와 함께하는 광복 80주년 기념 건축 여행은 8월 19일 화요일 오후 9시 방송되는 MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'에서 공개된다.

MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'는 건축을 통해 역사, 문화, 경제, 예술, 과학 등 다양한 분야를 넘나드는 이야기를 풀어내는 신개념 건축 토크쇼다. 스타 건축가 유현준과 전현무, 홍진경, 박선영이 출연한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

