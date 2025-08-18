'트민남' 전현무, '케데헌' 사자보이스 인기 탑승?…갓쓰고 나왔다 "북…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 전현무가 북촌 한옥 가이드 '갓현무'로 변신한다.
특히 전현무는 "북촌의 여러 한옥들 중에서 그 어디에서도 공개된 적 없던 곳을 방송 최초로 공개한다"라고 말해 기대감을 높인다. 한옥 단지가 조성됐던 1920년대 당시 원형 그대로 내부가 보존된 한옥이 모두의 눈길을 사로잡는다.
전현무-빽가-미미는 전통 한옥과는 다른 '건축왕'이 지은 도시 한옥의 특징과 비밀을 찾는데, 당시 획기적이었던 '이것'이 모두를 놀라게 만든다. 집 구매가 힘들었던 조선인들을 위해 '건축왕'이 생각해낸 방안이었다고. 홍진경은 "저 시절에 그런 생각을 했다는 것이 되게 신기하다"라고 말한다. 유현준 건축가는 "기발하다. 진짜 혁신가다"라고 감탄해, 과연 '건축왕'이 조선인들을 위해 설계한 북촌 도시 한옥의 비밀은 무엇인지 궁금증을 끌어올린다.
MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'는 건축을 통해 역사, 문화, 경제, 예술, 과학 등 다양한 분야를 넘나드는 이야기를 풀어내는 신개념 건축 토크쇼다. 스타 건축가 유현준과 전현무, 홍진경, 박선영이 출연한다.
