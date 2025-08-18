신지, ♥문원 당당한 태도에 결국 반했다 "단호하게 타일렀는데.." ('…

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 신지가 예비신랑인 가수 문원과의 러브스토리를 전한다.
오늘(18일) 저녁 8시 10분 채널A '절친 토큐멘터리 -4인용식탁'에서는 가수 신지 편이 방송된다.
최근 결혼 발표로 큰 화제를 모은 신지는 결혼 소식이 예정보다 빠르게 알려지며 겪은 상황에 대해 솔직한 심정을 털어놓는다. 결혼식 날짜도 확정되지 않은 상태에서 웨딩 촬영 중 보도 기사가 나가 팬들에게 먼저 알리지 못한 아쉬움을 전하고, 코요태의 신곡보다 자신의 결혼에 더 많은 관심이 집중됐다며 함께한 멤버들에게 미안한 마음을 고백한다. 이에 에일리는 비슷한 경험을 먼저 했던 입장으로서 신지를 따뜻하게 위로하고, 직접 웨딩플래너를 소개하는 등 두터운 우정을 드러낸다.
|
계속해서 신지는 예비 신랑과의 에피소드를 공개하며 연애 토크를 이어간다. 연애를 시작하기 전, 후배 가수인 예비 신랑에게 아낌없는 조언을 했는데 '무서운 선배'로 알려진 자신에게 기죽지 않으려는 태도가 인상적이었다고. '작은 부분 하나라도 조심했으면 좋겠다'는 마음으로 더욱 단호하게 타일렀다는데. 이에 예비 신랑은 '나를 다룰 수 있는 여자는 처음'이라며 오히려 신지에게 끌렸다고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 에일리 부부와의 더블데이트 일화도 전한다. 이제는 두 남자가 신지와 에일리보다 더 가까워져, 주방 세제와 로봇청소기 정보를 주고받을 만큼 친분을 쌓았다고 밝혀 훈훈함을 더한다.
한편, 에일리는 지난해 12월 '4인용식탁' 출연 이후 남편이 프러포즈를 취소한 사연을 전한다. 결혼 약속 이후 프러포즈는 의미 없다는 자신의 말에, 남편이 공연장을 빌려 준비하던 계획을 접고 친구들의 영상 편지를 받아 '결혼해 줘서 고마워' 이벤트를 준비했다고. 또한 결혼 후 처음으로 부부싸움을 했다는 고백에, MC 박경림은 신혼 초 남편과 다퉜을 때 침대에서 등을 돌린 채 누워 있다가 '하나, 둘, 셋'을 외친 뒤 동시에 돌아누워 화해했다며 부부 싸움에서 화해하는 꿀팁을 전해 현장을 웃음 짓게 만든다.
절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.
jyn2011@sportschosun.com