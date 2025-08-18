송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 트로트 가수 송가인이 먹방 유튜버 쯔양과의 합동 먹방에서 바지 지퍼를 오픈했다.
18일 송가인은 자신의 유튜브 채널을 통해 "구독자 1230만 쯔양 집 찾아간 1호 연예인! 송가인을 위한 쯔양의 인생맛집 대공개"라는 영상을 공개했다.
평소 입이 짧다고 고백한 송가인은 쯔양의 추천 메뉴인 우설, 제비추리, 토시살, 안심 등을 맛보다가 "80%는 배가 찼다"며 한계를 호소했다.
이어 차돌박이, 카레, 냄비라면, 된장찌개까지 쉴 새 없이 이어지는 음식 앞에 결국 "바지를 풀어야 할 것 같다"며 버클을 푸는 모습으로 현장을 폭소케 했다.
송가인은 "나는 바로 배가 나온다. 지퍼도 풀었다"고 솔직하게 털어놓았고, 쯔양의 전혀 나오지 않은 배를 만져보며 "어디 갔지? 배가 하나도 안 나왔다"며 놀라워했다.
이에 쯔양은 "저는 일반인 기준 4인분까지는 배가 안 나온다"고 설명했지만, 이미 15인분 넘게 먹은 상태라는 사실이 밝혀져 또 한 번 모두를 놀라게 했다.
