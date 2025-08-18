스포츠조선

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

기사입력 2025-08-18 14:48


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 트로트 가수 송가인이 먹방 유튜버 쯔양과의 합동 먹방에서 바지 지퍼를 오픈했다.

18일 송가인은 자신의 유튜브 채널을 통해 "구독자 1230만 쯔양 집 찾아간 1호 연예인! 송가인을 위한 쯔양의 인생맛집 대공개"라는 영상을 공개했다.

이날 송가인은 쯔양과 함께 고기집을 찾아 본격적인 먹방에 도전했다.

평소 입이 짧다고 고백한 송가인은 쯔양의 추천 메뉴인 우설, 제비추리, 토시살, 안심 등을 맛보다가 "80%는 배가 찼다"며 한계를 호소했다.

이어 차돌박이, 카레, 냄비라면, 된장찌개까지 쉴 새 없이 이어지는 음식 앞에 결국 "바지를 풀어야 할 것 같다"며 버클을 푸는 모습으로 현장을 폭소케 했다.

송가인은 "나는 바로 배가 나온다. 지퍼도 풀었다"고 솔직하게 털어놓았고, 쯔양의 전혀 나오지 않은 배를 만져보며 "어디 갔지? 배가 하나도 안 나왔다"며 놀라워했다.

이에 쯔양은 "저는 일반인 기준 4인분까지는 배가 안 나온다"고 설명했지만, 이미 15인분 넘게 먹은 상태라는 사실이 밝혀져 또 한 번 모두를 놀라게 했다.

narusi@sportschosun.com

