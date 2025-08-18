'최수종♥' 하희라 눈물 고백 "4번 유산과 육아, 배우 복귀 안하려 했…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 하희라가 4번 유산 끝에 얻은 소중한 두 아이의 육아 때문에 연예계 복귀를 포기하려 했던 당시를 회상하며 눈물을 쏟았다.
오늘 8월 18일(월) 저녁 8시, tvN STORY에서 방송되는 부부 고민 거울 치료 드라마 테라피 '우리는 잉꼬부부가 아닙니다' 최종회에서는 사고만 치는 처가 식구들 탓에 긴급 SOS를 요청한 남편의 사연이 소개되어 눈길을 끈다. 이번 회차에는 배우 조재윤이 지원 사격에 나서 리얼함과 몰입감을 300% 끌어올릴 예정.
최수종은 이번 부부의 키워드는 바로 '처가'라고 제시하며 단숨에 주의를 집중시킨다. 박은주 변호사는 이에 "잘 해결될 일도 양가 본가의 개입으로 갈등이 심화, 이혼까지 가게 되는 경우가 다수 있다"라며 그 어느 때보다 조심스럽고 민감한 주제를 다룸을 짚었다. 이윽고 스튜디오에 등장한 부부는 현장에서도 말다툼으로 스파크가 튈 만큼의 갈등을 호소하는데, '우잉꼬' 최초로 아내가 임신 중임을 밝혀 깜짝 놀라게 한다. 이번 고민 부부 최대 고민은 다름 아닌 아내의 오빠. 빚도 갚아주고 취직도 시켜줬지만 감사함을 느끼기는커녕 형사 처벌도 가능할 정도로 사고를 친 매형에, 그의 이름만 봐도 치를 떨 정도로 지친 남편과 그 사이에 난감한 처지가 된 아내의 사연이 공개되고, 믿기 힘든 상식 밖의 행동들을 하는 매형의 행동에 장내가 충격에 빠진다.
부부의 고민은 가정 내에서도 발견되는데, "남자는 바깥사람 여자는 안 사람"이라는 표현을 서슴지 않을 정도로 가부장적인 남편에 분위기가 가라앉는다. 재연 드라마에는 아내가 임신하고 있지만, 사소한 것도 해주지 않으려 하는 남편 때문에 독박 육아와 살림을 맡게 된 아내의 모습이 비치고, 이는 함께 드라마 테라피를 보면서 하희라가 집에서 손 하나 까딱하지 않는 명령왕 연기를 하는 최수종을 보며 "(연기인 걸 알면서도)저 때 진짜 얄미웠는데"라고 말해 웃음을 불러올 정도. 김지용 정신과 전문의는 고민 부부의 관계가 마치 직장 상사와 부하 직원처럼 느껴진다 지적하고, 황제성 역시 남편의 행동에 대해 "개인적으로 잘못됐다고 생각해요"라며, 아내에게 경제권을 쥐고 흔드는 남편의 모습에 "이러다가 애 낳는 것까지 돈으로 환산하겠어"라고 꼬집는다.
처가와 남편 사이에서 갈팡질팡하는 아내와 처가의 사고를 더는 참을 수 없는 가부장 끝판왕 남편의 아슬아슬한 관계 회복을 위해 발 벗고 나선 수라 부부의 '우리는 잉꼬부부가 아닙니다' 최종회는
오늘 8월 18일(월) 저녁 8시, tvN STORY에서 방송된다.
