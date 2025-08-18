스포츠조선

FT아일랜드 최민환, '성매매 무혐의' 후 첫 무대...국내 컴백 초읽기

기사입력 2025-08-18 16:38


FT아일랜드 최민환, '성매매 무혐의' 후 첫 무대...국내 컴백 초읽기

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '성매매 논란' 후 무혐의 처분을 받은 FT아일랜드 멤버 최민환이 복귀를 준비하고 있다.

지난 17일 이홍기는 자신의 소셜 계정을 통해 "이곳에서 다시 만나길"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 타이베이돔을 가득 채운 관중 앞에서 포즈를 취한 FT아일랜드 멤버들의 모습이 담겼다.

특히 개인사로 활동을 중단했던 최민환이 이홍기, 이재진과 함께 무대에 선 모습이 눈길을 끈다. 그는 지난 3월 일본 라이브 투어 이후 약 5개월 만에 근황을 전했다.

이홍기, 최민환, 이재진은 대만 프로야구 푸방 가디언스 유니폼을 들고 인증샷을 남겼다. 최민환은 11번, 이홍기는 32번, 이재진은 91번 번호를 배번 받았다.

FT아일랜드는 경기 직후 특별 공연 무대에 올라 '나쁜 여자야', 신곡 'THUNDERSTORM' 등 히트곡 메들리를 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다.

최민환은 지난해 전 아내 율희의 폭로 이후 성매매·강제추행 혐의로 고발당했지만, 경찰은 증거 불충분으로 불기소 처분을 내렸다.

이후 그는 활동을 중단했으나 이번 해외 공연으로 서서히 복귀 수순을 밟고 있다.


최민환이 국내 팬들 앞에 서는 공식 복귀 무대는 오는 23~24일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 열리는 FT아일랜드 단독 콘서트가 될 예정이다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

연예 많이본뉴스
1.

김종국 ♥결혼 티 팍팍..62억 신혼집→정자검사·가전교체 '신부 위한 풀세팅' [종합]

2.

"유재석 초긴장·김태호는 떡잎"…김영희PD '무도' 폐지 막은 비화

3.

송가인, 쯔양 따라 먹다 결국 '바지 지퍼 오픈' 인증…"배 바로 나와"

4.

"유재석·송지효도 놀랐다" 김종국, '런닝맨' 현장서 직접 결혼 발표

5.

'피부과 의사♥' 박명수, 김종국 결혼 소식에 "힘든데 왜 결혼해" 역정

스포츠 많이본뉴스
1.

"과연?" 손흥민과 결별한 토트넘, 1133억에 日국대 핵심 MF 영입? 西매체 주장

2.

이래서 프로는 함부로 자리를 비우면 안 된다...김지찬 오는데 "1번은 박승규" 왜?

3.

'문김대전'에 묻혔던 광주 소년 → 4년만의 데뷔 첫승 '감격'…"할아버지께 자랑할래요" [인터뷰]

4.

"나 아모림이야" 피도 눈물도 없는 맨유, 1350억 '먹튀' 호일룬 '아웃'…강력한 잔류 희망에도 엔트리 제외 '초강수'

5.

"美친 수엡" 싸박→윌리안→노경호 이구동성 '샵버지' 김은중 감독 샤라웃[현장 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.