"신동엽, 이소라와 결혼 안 하고 연애만 한다 해" 찐친 송승헌 폭로 (…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '짠한형' 송승헌이 신동엽의 과거를 폭로했다.

18일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환이 게스트로 출연했다.

송승헌은 오랜 찐친 신동엽을 폭로했다. 송승헌은 신동엽이 비혼주의자였다며 "형님이 어렸을 때 결혼을 안 한다 했다. 비혼주의자였다. 그때 그 누나 만났을 때"라며 "연애만하고 자기는 결혼 안 한다 했다. 친구의 친구 만날 때"라고 엄정화에게 신동엽의 전 연인 이소라를 간접적으로 언급했다. 엄정화는 이소라와 절친.

송승헌은 "형이 어느날 결혼 발표하고 결혼을 하지 않았냐. 그리고 형이 하는 얘기가 빨리 하라고 했다. 너무 좋다더라. 애들과 정말 또 다른 세상이 있다고 꼭 하라더라"라며 "혼자만 당하기 싫은 건가? 혼자 의심도 해봤지만 나는 형이 하라는 대로 살려고 하는 사람이다. 형이 '너 이러면 안 돼', '저러면 안 돼' 하면 누굴 좀 소개해주던가. 안 해주면서 결혼만 하라더라. 동엽이 형이 그런 거면 그런 거니까 결혼은 하고 싶다"고 밝혔다.


이에 오대환은 "아이 때문에 하고 싶은 거냐"고 물었고 송승헌은 "아이는 두 번째 문제인 거 같고 조금 슬픈 건 선후배들 결혼해서 아이들과 함께 있는 모습이 세상에서 정말 부러울 게 없는데 형이 아이들과 나올 때 내가 아이를 너무 예뻐한다"고 밝혔다.

송승헌은 "나는 사랑하는 여자친구가 결혼해서 애를 낳았잖아. 둘이 좋아서 사랑해서 결혼했어. 정말 사랑하는 아기가 생겼다. 둘의 사랑이 아기한테 가있지 않냐. 그게 어떻게 보면 슬프기도 한 거 같다"며 "내가 사랑했던 여자가 자기 남편이 자기보다 애를 더 사랑하는 남자가 된다고 느끼는 게 내 부인한테 너무 미안할 거 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.

