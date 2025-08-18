"신동엽, 이소라와 결혼 안 하고 연애만 한다 해" 찐친 송승헌 폭로 (…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '짠한형' 송승헌이 신동엽의 과거를 폭로했다.
18일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환이 게스트로 출연했다.
송승헌은 "형이 어느날 결혼 발표하고 결혼을 하지 않았냐. 그리고 형이 하는 얘기가 빨리 하라고 했다. 너무 좋다더라. 애들과 정말 또 다른 세상이 있다고 꼭 하라더라"라며 "혼자만 당하기 싫은 건가? 혼자 의심도 해봤지만 나는 형이 하라는 대로 살려고 하는 사람이다. 형이 '너 이러면 안 돼', '저러면 안 돼' 하면 누굴 좀 소개해주던가. 안 해주면서 결혼만 하라더라. 동엽이 형이 그런 거면 그런 거니까 결혼은 하고 싶다"고 밝혔다.
|
송승헌은 "나는 사랑하는 여자친구가 결혼해서 애를 낳았잖아. 둘이 좋아서 사랑해서 결혼했어. 정말 사랑하는 아기가 생겼다. 둘의 사랑이 아기한테 가있지 않냐. 그게 어떻게 보면 슬프기도 한 거 같다"며 "내가 사랑했던 여자가 자기 남편이 자기보다 애를 더 사랑하는 남자가 된다고 느끼는 게 내 부인한테 너무 미안할 거 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com