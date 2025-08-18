스포츠조선

'구 썸남' 지상렬, '문원♥' 신지에 돌직구 "썸 아니고 실험용 쥐"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '4인용 식탁' 지상렬이 '구 썸녀' 신지에게 돌직구를 날렸다.

18일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에서는 신지가 결혼 소식을 직접 전하기 위해 절친인 개그맨 지상렬과 가수 에일리를 초대한 모습이 그려졌다.

이날 지상렬과 에일리는 신지보다 먼저 도착해 서프라이즈 파티를 준비했다. 이를 본 신지가 기뻐하자 감동한 에일리는 눈시울을 붉혔다.

에일리에게 고마워한 신지는 이후 지상렬을 향해서는 "오빠는 왜 안우냐. 오빠가 울어야지. 그래도 나랑 방송에서 썸까지 탄 사이였는데"라고 말했다.


이에 지상렬은 "썸은 아니고 너의 실험용 쥐였다"라고 돌직구를 날려 웃음을 자아냈다.

앞서 지상렬과 신지는 예능프로그램을 통해 러브라인을 형성한 바 있다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다.

