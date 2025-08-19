'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이.…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 개그맨 김병만이 전처의 입양딸 파양 선고 인용 후 가족들을 공개하며 혼인신고까지 마쳤다.
18일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 새로운 사랑꾼이 된 김병만의 예고편이 공개됐다.
김병만은 "모든 건 저의 선택이니까, 저의 실패라고도 할 수 있다. 정신적으로 굉장히 피폐해져 있는 상태였다"면서 "제가 존재할 수 있게, 다시 시작할 수 있게 저를 다시 일으켜 세워준 게 우리 딸이랑 아들. 그리고 와이프다"라 털어놓았다.
|
김병만은 "(육아가) 힘들다. 근데 행복한 행복이다"라며 함박 웃음을 지었다.
곧이어 김병만은 "신랑 등록 하러 왔다"며 혼인신고서를 작성했다. 아픈 기억은 뒤로 하고 새로운 출발을 한 김병만은 "정말 방송 최초로 '조선의 사랑꾼' PD가 혼인신고 증인을 서줄 거다"라 했다.
김병만은 "방송을 통해 약속을 했기 때문에 우리는 평생 행복하게 잘 살아야 한다. 짱이와 똑이와 와이프와"라며 행복한 가정을 꾸리겠다 다점했다.
shyun@sportschosun.com