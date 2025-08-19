스포츠조선

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

기사입력 2025-08-19 00:11


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 개그맨 김병만이 전처의 입양딸 파양 선고 인용 후 가족들을 공개하며 혼인신고까지 마쳤다.

18일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 새로운 사랑꾼이 된 김병만의 예고편이 공개됐다.

새로운 사랑꾼인 김병만은 최근 결혼 12년만에 이혼 소식을 전했다.

김병만은 "모든 건 저의 선택이니까, 저의 실패라고도 할 수 있다. 정신적으로 굉장히 피폐해져 있는 상태였다"면서 "제가 존재할 수 있게, 다시 시작할 수 있게 저를 다시 일으켜 세워준 게 우리 딸이랑 아들. 그리고 와이프다"라 털어놓았다.


제작진은 "자녀분들을 어떻게 부르냐"라 물었고 김병만은 "짱이 똑이라 부른다. 이게 태명으로 계속 부르게 된다. 짱이가 첫째, 똑이가 둘째다"라 했다.

김병만은 "(육아가) 힘들다. 근데 행복한 행복이다"라며 함박 웃음을 지었다.

곧이어 김병만은 "신랑 등록 하러 왔다"며 혼인신고서를 작성했다. 아픈 기억은 뒤로 하고 새로운 출발을 한 김병만은 "정말 방송 최초로 '조선의 사랑꾼' PD가 혼인신고 증인을 서줄 거다"라 했다.

김병만은 "방송을 통해 약속을 했기 때문에 우리는 평생 행복하게 잘 살아야 한다. 짱이와 똑이와 와이프와"라며 행복한 가정을 꾸리겠다 다점했다.

shyun@sportschosun.com

