스포츠조선

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

기사입력 2025-08-19 06:21


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 김남주가 후배 김옥빈의 배우로서의 고충 토로에 조언을 해줬다.

18일 김남주의 유튜브 채널에는 '순둥이 vs 야생마 | 여배우가 ?澍㈐獵 마라 맛 밸런스 게임 (+구독자 이벤트)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김남주는 절친한 후배 배우 김옥빈, 메이크업 아티스트와 함께 식사를 하며 수다를 떨었다.

김옥빈은 선배 김남주에게 묻고 싶었던 것이 있다며 "결혼을 함과 동시에 한 7,8년을 쉬시지 않았느냐. 그때의 마음이 어땠을지 궁금하다"고 질문했다.

이에 김남주는 "티비에서 시상식을 보면 '내가 다시 저 자리에 설 수 있을까?' 이런 생각을 했다. 그래서 서글프고 '나에게 저런 기회가 다시 올까?' 싶다. 2008년에 막내를 낳고 2009년에 드라마 '내조의 여왕'으로 복귀를 하면서 MBC에서 최우수상을 받았다. 그때 내가 '나도 다시 이 자리에 설 수 있을까'라고 생각했다고 울면서 수상소감으로 말했다"라며 눈물을 글썽거렸다.


이어 김남주는 "배우는 운도 중요하고 시기도 중요하다"고 말했고, 이에 김옥빈은 "저는 항상 마음이 아팠던 게, 작품에 열정을 쏟아 부어도 그 결과가 늘 똑같지는 않지 않느냐. 불살랐던 열정과는 다르게 작품의 결과는 늘 예측할 수가 없다. 저희 직업은 칭찬도 보상도 더딘 직업 같다"고 고민을 털어놨다.

그러자 이를 듣던 김남주는 "왜 보상이 안되느냐. 돈을 받았지 않느냐. 돈을 그렇게 많이 받았는데 무슨"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

그러면서 김남주는 "나는 결과는 우리의 것이 아니라고 생각한다. 시청률 잘 나오면 너무 기쁘고 결과가 안 좋으면 심장이 쿵 내려 앉는다. 그런데 주인공인 내가 우울해지면 안 되니까 남들의 평가는 중요하지 않다고 마인드컨트롤 한다"고 고백했다.

jyn2011@sportschosun.com

