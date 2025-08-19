[SCin스타] ‘이광수♥’ 이선빈, 하와이서 만끽한 여유…늘씬 비율+건…

스포츠조선

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이선빈이 하와이에서의 여유로운 휴가 일상을 공유했다.

이선빈은 17일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 사진 속 이선빈은 따사로운 햇살이 내리쬐는 하와이에서 캐주얼한 패션으로 자연스러운 매력을 뽐내며 여유로운 시간을 보내고 있다.

밝은 오렌지색 서프보드 옆에서 거울 셀카를 남기거나, 야경이 아름다운 루프탑에서 두 팔을 벌리고 도시의 불빛을 만끽하는 모습, 독특한 체리 모양 거울 앞에서 포즈를 취하는 등 다채로운 무드가 담겼다. 또 푸른색 크롭탑과 와이드 데님 팬츠로 시원한 여름 패션을 완벽 소화하며 시원한 음료를 즐기는 모습도 눈길을 끌었다.

특히 사진마다 늘씬한 비율과 건강미 넘치는 실루엣이 돋보여 팬들의 감탄을 자아냈다.

이선빈은 2016년 JTBC 드라마 '마담 앙트완'으로 데뷔해 다양한 작품에서 활약을 이어가고 있다.

지난 6월 개봉한 영화 '노이즈'로 스크린을 장악한 그는 2018년 SBS 예능 '런닝맨'을 통해 배우 이광수와 인연을 맺은 뒤 공식 연애를 이어오며 '공개 커플'로 자리매김했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

