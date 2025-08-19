스포츠조선

지드래곤, 생일파티 손님 클래스..카더가든 子 유이진 '하드캐리' 활약

기사입력 2025-08-19 09:31


[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 G-DRAGON(지드래곤)이 '웃으면 안되는 생일파티'에 출연해 강렬한 웃음을 선사했다.

지난 18일 오후 5시 유병재 유튜브 채널을 통해 '웃으면 안되는 지드래곤 생일파티'가 공개됐다. 이번 영상은 지난달 유병재의 SNS를 통해 G-DRAGON의 생일파티가 예고되자마자 뜨거운 화제를 모은 만큼, 공개 14시간 만에 조회수 190만 뷰를 돌파하는 등 폭발적인 반응이 쏟아졌다.

공개된 콘텐츠에서 G-DRAGON은 레드 테 안경과 블루 셔츠에 레드 팬츠를 장착, 생일 주인공 답게 화려하지만 편안한 분위기를 풍기며 등장해 시선을 사로잡았다.

여기에 G-DRAGON의 생일을 축하하기 위해 주최자 유병재는 물론 개그맨 김용명, 이종격투기선수 최홍만, 메이크업아티스트 이사배, 세계적인 비트박서 윙 등 다채로운 손님이 대거 참석해 이목을 끌었다.

이 가운데 G-DRAGON을 중심으로 한 밈의 향연이 펼쳐져 웃음을 유발했다. "여러분 제 친구 멋있죠? 제 친구 참 삐딱하죠? 삐딱"이라며 G-DRAGON을 소개하는 유병재의 '태양 밈'을 시작으로 다양한 밈이 쏟아져 폭소를 자아냈다. 김용명은 올 여름 최대 밈으로 떠오른 "잔말 말고 에어컨 파워 냉방으로 틀어!"와 G-DRAGON의 노래 'PO￦ER'를 엮는 센스로, G-DRAGON은 물론 현장의 모든 이들을 웃참하게 만들기도 했다.

무엇보다 '카더가든의 아들'로 불리는 유이진의 등장이 현장을 하드캐리했다. 유이진은 절묘한 타이밍에 무해한 웃음과 귀여운 리액션으로 보는 이들을 무장해제 시켰다.

이 같은 축하진들의 활약에 G-DRAGON은 등장부터 웃음을 머금고 등장한데 이어, 시종일관 웃음을 참기 위해 사력을 다하는 모습으로 폭소를 더했다. 이에 그는 "즐거웠습니다. 웃진 못했지만 즐거웠습니다"라는 생일파티 소감을 남긴 데 이어, 생일 케이크 초를 불면서도 웃참 챌린지를 이어가는 모습으로 광대를 승천하게 했다.


G-DRAGON의 웃참생파를 함께한 팬들은 각종 SNS와 커뮤니티를 통해 "GD 생일인데 우리가 선물을 받네. 고마워요", "등장부터 웃참하는 GD가 제일 웃기다", "각종 밈 등장에 안방 1열에서 웃참 대차게 실패함", "22분 내내 입꼬리가 안 내려간다", "GD 등장부터 퇴장각" 등 다양한 반응을 쏟아냈다.


한편 G-DRAGON은 한국을 시작으로 세 번째 월드투어 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch]'를 개최 중인 가운데 현재까지 11개 도시 투어를 성료했으며, 오는 8월 22일, 23일 뉴어크에 이어 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미국과 프랑스 파리에서 잇따라 월드투어를 개최할 예정이다.

월드투어와 함께 미디어 전시회 또한 투어를 이어가고 있다. 세 번째 정규 앨범을 관통하는 'Ubermensch'의 메시지를 디지털 미디어 아트로 담아낸 'G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Ubermensch'는 서울, 도쿄, 대만을 성료하고, 오는 9월 7일까지 홍콩, 8월 30일부터 9월 15일까지는 일본 오사카에서 만나볼 수 있다.

