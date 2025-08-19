'암 투병' 이솔이 "행복한 SNS에 '아픈 거 맞냐'는 질문 많아, 삶…

|
[스포츠조선김소희 기자] 개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 3년 반 추적검사를 앞두고 느꼈던 복잡한 심경을 솔직히 털어놨다.
|
이어 "근데 마음을 풀 곳이 없더라. 부모님께도 할 수가 없었고 어쨌든 내가 아니면 감당하거나 공감할 수 없는 부분인데 누군가에게 얘기하며 상기시키고 싶지 않았던 것 같다. 그래서 되게 무기력하고 힘든 일주일을 보냈다"고 회상했다.
그는 "일상을 다 멈췄다. 뭔가를 할 수 있는 상황이 아니었다. 화장을 할 힘도 없어서 사진도 하나도 안 찍었다. 이런 감정의 낙차가 너무 심하니까 사람이 완전 기진맥진 해지더라"며 "그런 마음을 부여잡고 진료를 보러 갔다. 거의 한 시간 반 기다렸는데 문 열자마자 교수님이 너무 활짝 웃으면서 '잘 지내셨죠?' 하더라. 그 순간 마음이 녹아 내렸다. 교수님이 웃는 건 정말 좋은 신호"라고 전했다.
이솔이는 "정말 기쁘고 홀가분하더라. 근데 갑자기 몰려오는 잡생각이 있더라. 고되고 이런 감정들이 되게 이런 감정들이 이상하게 동시에 왔다. 사람이 참 간사하다"며 "생각이 정말 많았다. 37살이지만 살다 보면 이런 일이 일어날 텐데 '내 의지나 노력만으로는 안 되는 일이 찾아오겠지' 하며, 이유도 모를 고통의 순간들을 겪어야 한다는 생각이 드니까 여러 가지 생각이 들더라"고 털어놨다.
|
이어 "실제로는 상당히 다르다. 불안정하고 힘든 날도 많다. 화나고 짜증나고 어려운 날도 많다. 이런 것들이 뒤섞여서 단단한 삶을 이뤄가는 것"이라고 덧붙였다.
이솔이는 최근 암 투병 사실을 고백해 많은 이들의 응원을 받았다. 그는 "왜 임신하지 않냐"는 악플을 공개하며 "오랜만에 우연히 본 댓글들에 또다시 손이 부들부들 떨리고 눈물이 났다. 퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중 5개월 만에 암 판정을 받았다. 여성암 특성상 아이를 가질 수 없게 됐다"고 전했다.
이어 "저는 3년 전쯤 가족들의 보호 속에서 수술과 항암치료를 마쳤고, 현재는 몸속에 암세포가 없다는 진단을 받고 정기검진 중"이라며 회복된 근황을 덧붙였다.
한편 이솔이는 2020년 7세 연상 개그맨 박성광과 결혼했다. 두 사람은 지난 2020년 SBS '너는 내 운명- 동상이몽'(이하 '동상이몽')에서 결혼식 과정을 공개해 화제를 모았다.