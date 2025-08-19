[SC현장] "깐느 박 아닌 천만 박?"…박찬욱 감독, 이병헌♥손예진 손…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 말 그대로 기대할 수밖에 없는 조합이다. 한국 영화계의 거장 박찬욱 감독이 올가을 최고의 배우들과 함께 신작 '어쩔수가없다'로 돌아온다.
이어 연출을 맡게 된 계기에 대해 "사춘기 때부터 미스터리 소설을 좋아해서 이것저것 읽어왔다. 그중에서도 이렇게까지 영화로 만들고 싶다는 생각이 든 작품이 없었다. 대게 미스터리 장르라는 게 '누가 범인인가'라는 수수께끼만 풀리면 궁금증이 해소되는 게 그다지 재밌지 않더라. 반면 '어쩔수가없다'는 몇 번을 곱씹어 봐도 재밌고 음미할 만한 가치가 있는 작품이다. 여러 가지 심리적인 장치가 잘 되어 있다"며 "아주 쓸쓸한 비극인데, 새로운 종류의 부조리한 유머를 넣을만한 가능성이 보였다. 이 소설 자체도 그런 면을 갖고 있지만, 제가 영화로 만든다면 더 슬프고 웃긴 유머가 많이 살아날 수 있겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.
이병헌은 25년간 헌신한 제지 공장에서 하루아침에 해고된 후 재취업을 준비하는 구직자 만수로 분했다. 그는 "대본을 보자마자 감독님한테 '웃겨도 돼요?'라고 물어봤다. 처음 시나리오 읽고서 '너무 재밌는데? 감독님이 만드신 작품이 맞나' 싶을 정도로 웃음 포인트가 많더라. 혹여나 제가 대본을 잘못 해석한 것일까 봐 물어본 것도 있었다. 감독님도 웃기면 더 좋다고 하셨는데, 그저 웃기기만 한 작품은 아니다. 여러 가지 감정도 들면서 웃기는 코믹이라고 말씀드릴 수 있을 것 같다"고 말했다. 이어 손예진과 처음으로 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 이병헌은 "예진 씨는 제가 예상했던 것을 훨씬 더 벗어나서 그 이상을 디테일하게 연기하더라"라며 놀라움을 감추지 못했다.
작품 안에서는 남편의 실직에 질책보단 위로를 건네고 가족의 중심을 지키는 미리 역을 맡았다. 손예진은 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "아이를 낳고 처음으로 하는 작품이라 도움이 된 것 같다. 아이를 낳기 전에도 나이 많은 엄마와 이혼녀 등 다양한 역할을 해봤는데, 실제로 경험해 본 것은 그 어떤 것과도 비교할 수가 없겠구나 싶었다. 아이들과 호흡을 맞출 때도 자연스러웠고, 가족을 책임지고 싶은 따뜻한 엄마의 모습을 보여주고 싶었다"고 전했다.
이에 손예진은 "딸로 나온 친구가 너무 호기심이 많아서 우리한테 계속 물어본다. 리허설 때부터 슛 들어가기 전까지 질문을 한다. 제가 대사도 많고 감독님의 감정적인 디테일한 디렉팅도 있었다. 이걸 해내야 하는데, 옆에서 계속 말을 하니까 어쩔 수 없었다"고 해명했다. 그러나 이내 이병헌도 "저도 그랬다"며 맞받아쳐 현장을 웃음 바다로 물들였다.
박희순은 "선출역으로 선출됐다"며 "나름 영화배우로 먹고살았는데, 요새는 영화를 기다리다가 굶어 죽을 것 같아서 OTT 전문 배우로 변신을 꾀하던 와중에 기쁜 마음으로 참여하게 됐다"고 밝혔다.
박 감독과 첫 작업을 함께하게 된 소감에 대해선 "박찬욱 감독의 작품 대본이 들어왔다는 소식을 듣고 이미 하기로 마음을 먹었다. 대본이 너무 재밌었고, 코미디적 요소가 많더라. 극적인 상황에 다다를수록 웃음의 감동이 커지는데 페이소스도 같이 커지는 특이한 작품이었다"며 "감독님이 쓰셨다고 한 게 의아할 정도로 독특했고, 재밌었다. 감독님이 이번엔 깐느를 포기하시고 천만 관객을 노리시나 했다"고 말해 웃음을 안겼다.
마지막으로 박 감독은 최근 보도된 미국작가조합(Writers Guild of America, WGA) 제명 이슈와 관련해 입장을 밝혔다. 그는 "특별히 더 드릴 말씀은 없다. 제 입장이 많이 보도가 되었기 때문에 덧붙일 말씀은 없다. 그냥 저의 작가로서의 활동에는 아무런 제약이나 제한은 없다"고 전했다.
한편 '어쩔수가없다'는 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청됐다. 한국영화가 경쟁 부문에 진출한 것은 13년 만이고, 박찬욱 감독 개인으로는 영화 '친절한 금자씨' 이후 20년 만이다. 이외에도 제50회 토론토영화제, 제63회 뉴욕영화제 공식 초청작에 이름을 올렸으며, 제30회 부산국제영화제 개막작으로 선정됐다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com