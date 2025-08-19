[인터뷰②] '파인' 임수정 "'미사' 20년 만에 성장했다고 봐주신다면…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 임수정(46)이 동안 미모 비결을 밝혔다.
이어 임수정은 '미사'와 동일하게 여전히 동안이라는 얘기에 "늘 감사하다. 그런 얘기를 해주시는 게 저에게는 너무 감사한 일이다. 다양한 캐릭터를 할 수 있는 기회라고 생각한다. 지금까지 작품을 해오면서 대중들이 생각하는 이미지가 도움이 많이 됐다. 그래서 작품을 하면서도 너무 감사한 마음이 든다"며 "동안은 자연스럽게 시간에 맡기는 것 같다. 유지한다는 것보다는 자연스럽게 맡기고 있다. 저도 여성 배우들이 하는 관리는 다 한다. 운동도 하고 피티도 두세번씩 하고 피부과도 다닌다. 관리와 체력은 누구나 다 하는 정도의 수준에서 한다"며 웃었다.
'파인'은 1977년, 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 근면성실 생계형 촌뜨기들의 속고 속이는 이야기를 담은 작품. 임수정은 극중 재벌 회장의 둘? 부인인 양정숙을 연기했다. 회사 경리로 일하던 직원이었지만, 회장 아내가 사망한 이후 아내가 된 인물. 특히 돈을 향한 욕망을 드러내는 인물로서 놀라운 연기변신을 보여줬다는 평이다.