[공식] 이즈나 윤지윤, 활동중단 6개월만 팀 탈퇴 "건강상의 이유"(전…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 이즈나 윤지윤이 팀을 탈퇴한다.
윤지윤은 건강상의 이유로 오랜 시간 신중히 고민한 끝에 팀 활동을 마무리하게 됐다"고 밝혔다.
이에 따라 이즈나는 향후 6인 체제로 활동을 이어간다.
이즈나는 Mnet '아일랜드2'를 통해 발탁된 마이 방지민 코코 유사랑 정세비 윤지윤으로 구성된 7인조 걸그룹으로 지난해 11월 데뷔했다. 그러나 윤지윤은 2월 19일 건강상의 이유로 활동 중단을 선언했고, 6개월 만에 공식 탈퇴하게 됐다.
|
안녕하세요, 웨이크원입니다.
항상 izna (이즈나)를 아껴 주시고 사랑해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드리며, 멤버 윤지윤의 향후 활동과 관련해 안내드립니다.
윤지윤은 건강상의 이유로 오랜 시간 신중히 고민한 끝에 팀 활동을 마무리하게 됐습니다. 윤지윤은 올해 초부터 휴식과 회복에 전념해 왔으며, 그 과정에서 당사와 아티스트는 앞으로의 활동 방향을 심도 있게 논의했습니다. 그 결과, 건강을 최우선으로 고려해 팀 활동을 종료하기로 결정했습니다.
이에 따라 izna (이즈나)는 앞으로 6인 체제로 활동을 이어갈 예정입니다.
갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드리게 돼 죄송하다는 말씀을 드리며, izna (이즈나)가 좋은 무대로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
앞으로도 한층 더 성장해 나갈 izna (이즈나)를 향한 팬 여러분의 따뜻한 응원과 사랑 부탁드립니다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com