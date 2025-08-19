엄정화, '금쪽같은 내 스타'로 또 인생캐 경신할까…믿고 보는 안방퀸

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄정화가 믿고 보는 '안방퀸'의 귀환을 알렸다.
교통사고 후 병원에서 눈을 뜬 봉청자는 세월의 흐름을 자각하지 못 한 채 톱스타처럼 주변을 의식하며 방황하는 모습으로 첫 등장부터 큰 웃음을 안겼다. 특히 우연히 마주친 독고철(송승헌 분)과는 선글라스를 두고 때아닌 실랑이를 펼치며 예사롭지 않은 첫 만남을 보여줘 극의 재미를 배가시켰다.
역행성 기억상실 상태임을 알게 된 봉청자는 25년의 세월이 흘렀다는 사실을 결코 믿지 못했다. 거울 속에 비친 변해버린 자신의 모습에 큰 충격을 받은 봉청자는 현실을 강하게 부정하며 서러운 울음을 터뜨려 앞으로의 스토리를 더욱 기대케 했다.
여전히 톱스타 임세라라고 믿는 봉청자의 모습부터 독고철과의 티키타카 케미, 기억상실을 마주하고 혼란스러워하는 감정 변화까지 짧은 순간 시시각각 변하는 다채로운 모습을 입체적으로 그려내며 기대에 부응하는 활약을 펼쳤다. 여기에 풍성한 뽀글 머리 헤어스타일과 안면 홍조 메이크업으로 비주얼까지 완벽히 변화까지 주며 캐릭터의 러블리한 매력을 한층 더 부각시켰다.
이처럼 첫 방송부터 강렬한 존재감을 발산하며 안방 흥행 정조준에 나선 엄정화가 '금쪽같은 내 스타'에서는 어떤 모습으로 시청자를 사로잡을지 기대감이 더욱 높아진다.
한편, 엄정화의 새로운 연기 변신이 담긴 '금쪽같은 내 스타'는 매주 월, 화 오후 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙을 통해 공개된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com