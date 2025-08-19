스포츠조선

"임윤아부터 안보현까지 이름 속에 숨겨진 비밀?"…'악마가 이사왔다', N차 관람 유발 셋

기사입력 2025-08-19 16:15


사진 제공=CJ ENM

사진 제공=CJ ENM

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '악마가 이사왔다'가 N차 관람을 부르는 재밌는 이스터에그를 전격 공개했다.

선지부터 길구, 장수, 아라까지 이름의 비밀? 선지와 길구의 미래를 암시하는 의상까지

'악마가 이사왔다'의 첫 번째 이스터에그는 바로 선지(임윤아)부터 길구(안보현), 장수(성동일), 아라(주현영)까지 각 인물들의 이름에 숨겨진 비밀이다. 먼저 선지는 작품을 구상할 당시 프랑스 유학을 꿈꾸는 인물로 설정, 프랑스 배우인 '소피 마르소'를 떠올리며 소피에서 선지까지 이름을 떠올렸다고 한다. 여기서 'SUN+지' 낮에 활동하다라는 뜻을 덧붙여 이름을 완성시켰다. 이어 길구는 청년 백수로 잠시 길을 잃고 방황하는 인물이기에 '길을 구하는 자'의 뜻을 가지고, '길+구(狗)'를 합친 이름으로 '길 강아지' 뜻을 첨가했다. 장수 캐릭터는 그저 오래 살길 바라는 염원을 담아 정해졌으며, 아라는 눈치 빠르고 모든 것을 다 아는 캐릭터로 설정하고 싶어 정했다고 한다.

뿐만 아니라 선지와 길구의 의상에도 숨겨진 비밀이 있다. 악마 선지가 길구를 처음 만나게 되는 엘리베이터에서 입은 옷은 후에 놀이터에서 그녀가 길구를 기다리는 의상과 같다. 이는 선지가 길구를 생각하는 마음이 의상으로 표현된 것이라고 한다. 또한 청년 백수 길구가 자주 입는 애착 티셔츠와 가방에는 조정 로고를 볼 수 있을 것이다. 이는 후에 악마 선지의 비밀을 해결할 수 있는 길구의 행동과 큰 연결이 되는 것을 암시해 마지막까지 긴장감을 놓을 수 없게 만든다. 특히 마지막 꽃동산에서 악마 선지가 입은 옷은 죽은 자가 입게 되는 수의 색과 유사하게 설정해 선지가 마지막을 스스로 준비했음을 보여준다. 길구 또한 이 순간에 악마의 마지막을 기리는 뜻으로 비슷한 색을 입어 의상으로도 두 사람의 관계성과 감정의 변화를 눈치챌 수 있다.


사진 제공=CJ ENM

사진 제공=CJ ENM
정셋빵집과 전단지, 항아리, 인형 뽑기까지! 소품으로도 확인할 수 있었던 이상근 감독의 의도

선지의 몸을 통해 새벽마다 깨어나는 악마의 정체는 매의 눈을 가진 관객이라면 '악마가 이사왔다'의 장면 곳곳에서 미리 확인해 볼 수 있다. 먼저 선지가 운영하는 정셋빵집 소품엔 토끼가 가득한 것을 볼 수 있다. 이는 악마의 정체인 달과의 연관성, 달 토끼를 연상시키기 위한 미술팀의 아이디어라고 한다. 또한 악마가 들어가는 독의 표면에는 밝음과 어둠이 동시에 표현되는 무늬로 문양이 있으며, 극 중에서 전단지로 꽃동산의 축제를 알리는 정보가 여러 번 등장하는데 이는 엔딩 장면이 꽃동산에서 이뤄지는 것을 암시하기 위해 여러 번 등장시켰다고 한다.

길구가 인형 뽑기를 잘하는 장면 또한 이상근 감독의 의도가 숨겨져 있다. 생각이나 걱정이 많을 때 단순하고 기능적인 일에 집중하면 잠시 모든 걸 잊을 수 있다고 생각한 이상근 감독은 길구가 인형뽑기로 자신감을 얻는 것은 물론, 사각의 틀에 갇혀 있는 물건을 밖으로 꺼내는 행위를 통해 마음에 있던 무언가를 빼내어 해소하는 느낌으로 해석을 하고자 했다. 여기에 길구 역을 연기한 안보현은 모아놓은 자신의 물건을 누군가에게 전달하는 것이 길구의 마음 일부분을 전달하는 것 같다고도 전해 길구의 취미 설정마저 특별하게 만들었다.


사진 제공=CJ ENM

사진 제공=CJ ENM
홀린 듯 빠져드는 이상근 유니버스! '엑시트'를 연상시키는 장면을 찾는 재미


'엑시트'의 각본, 연출을 모두 맡았던 이상근 감독은 이번 영화 '악마가 이사왔다'에서 '엑시트'를 연상시키는 장면들을 곳곳에 배치했다고 한다. 먼저 길구라는 인물을 '엑시트' 용남에 이어 청년 백수로 설정해 평범한 인물 속 비범함을 설정했다. 선지라는 인물과 그녀를 둘러싼 비밀을 해결하며 성장하고 용기를 내는 입체적인 모습을 통해 '엑시트'와 같은 흐름을 유지하도록 했다. 뿐만 아니라 '엑시트'의 관객수 숫자 942를 장면 곳곳에 비치, '엑시트'에 등장하는 암길동을 공항 버스 노선 스티커에 넣어 '엑시트'를 사랑한 팬들의 뜨거운 반응도 이끌어 냈다.

한편 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

