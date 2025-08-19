기안84, 말 안 듣더니 결국 사고쳤다…"무릎 박살 날 뻔"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 웹툰 작가이자 방송인 기안84가 특유의 '기안스러움'을 다시 한 번 보여줬다.
19일 기안84의 유튜브 채널 '인생84'에는 '동해 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
삼척 숙소에 도착한 네 사람은 잠시 눈을 붙였고, 기안84를 제외한 세 명은 먼저 물놀이를 즐겼다. 뒤늦게 일어난 기안84는 수영장으로 향해 다이빙을 준비했다.
이를 본 동료들은 "큰일 난다, 수심이 낮다", "여기 너무 얕다", "이렇게만 뛰어야 한다"며 우려를 전했다.
하지만 기안84는 이를 무시하고 곧장 다이빙을 감행했고, 결국 바닥에 무릎이 부딪히며 고통을 호소했다.
빠니보틀은 "왜 말을 안 듣는 거냐. 세 명이 다 말렸는데"라며 당황했고, 이시언은 "그런 말 하면 더 하고 싶어져"라며 웃음을 자아냈다.
기안84는 "야 이렇게 얕다고? 무릎 박았다"며 놀라워했고, 다이빙을 시도한 자신을 향해 "그냥 점프해서 다행이지, 다이빙했으면 큰일 날 뻔했다"고 스스로 안도했다.
이에 이시언은 "아예 박살 났어야 분량 나온다"고 농담을 던지며 현장을 폭소로 물들였다.
