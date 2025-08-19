'하니♥' 양재웅 병원, 의료법 위반 의혹…간호진 무더기 입건

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 정신건강의학과 전문의이자 방송인으로 활동했던 양재웅이 운영하는 병원에서 환자가 숨진 사건을 수사 중인 경찰이 병원 관계자 4명을 추가 입건했다.
19일 경기남부경찰청 형사기동대는 양재웅이 운영하는 부천 소재 병원에서 근무한 간호사 A씨 등 4명을 의료법 위반 혐의로 입건했다고 밝혔다.
이로써 이번 사건으로 입건된 인원은 기존 7명에서 11명으로 늘었다. 경찰은 양재웅에게 의료법 위반, 업무상과실치사, 유기치사 등의 혐의를 적용해 이르면 이번 주 내 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다.
나머지 피의자들은 이미 한 차례 이상 조사를 받은 것으로 전해졌다.
사건은 지난해 5월 27일, 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 환자 B씨가 입원 17일 만에 숨지면서 불거졌다.
유족은 환자가 입원 중 부당한 격리·강박을 당했고 적절한 의료 조치를 받지 못했다고 주장하며 양재웅과 병원 관계자들을 고소했다.
국가인권위원회 역시 지난 3월, 진료기록 허위 작성 지시·방조 의혹과 관련해 양재웅과 주치의 등 5명에 대한 수사를 대검찰청에 의뢰했다.
인권위는 야간에 시행된 격리·강박 지시자가 주치의였음에도 기록상 당직 의사로 기재된 점, 간호사가 독단적으로 격리 조치를 취하고 이를 허위로 기재한 정황 등을 지적했다.
경찰은 지난 4월 양재웅의 병원을 압수수색하고 의료분쟁조정원의 감정을 의뢰하는 등 수사를 이어왔다. 경찰 조사 결과에 따라 사건은 검찰 송치 여부가 가려질 전망이다.
한편, 양재웅은 사건 이후 모든 방송에서 하차했으며, 연인인 가수 하니와의 결혼 계획도 연기한 것으로 알려졌다.
narusi@sportschosun.com