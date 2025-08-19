스포츠조선

'하니♥' 양재웅 병원, 의료법 위반 의혹…간호진 무더기 입건

기사입력 2025-08-19 23:02


'하니♥' 양재웅 병원, 의료법 위반 의혹…간호진 무더기 입건

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 정신건강의학과 전문의이자 방송인으로 활동했던 양재웅이 운영하는 병원에서 환자가 숨진 사건을 수사 중인 경찰이 병원 관계자 4명을 추가 입건했다.

19일 경기남부경찰청 형사기동대는 양재웅이 운영하는 부천 소재 병원에서 근무한 간호사 A씨 등 4명을 의료법 위반 혐의로 입건했다고 밝혔다.

이들은 의사의 처방 없이 환자에게 의약품을 제공하는 등 무면허 의료행위를 한 혐의를 받고 있다.

이로써 이번 사건으로 입건된 인원은 기존 7명에서 11명으로 늘었다. 경찰은 양재웅에게 의료법 위반, 업무상과실치사, 유기치사 등의 혐의를 적용해 이르면 이번 주 내 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다.

나머지 피의자들은 이미 한 차례 이상 조사를 받은 것으로 전해졌다.

사건은 지난해 5월 27일, 다이어트약 중독 치료를 위해 입원한 30대 여성 환자 B씨가 입원 17일 만에 숨지면서 불거졌다.

유족은 환자가 입원 중 부당한 격리·강박을 당했고 적절한 의료 조치를 받지 못했다고 주장하며 양재웅과 병원 관계자들을 고소했다.

국가인권위원회 역시 지난 3월, 진료기록 허위 작성 지시·방조 의혹과 관련해 양재웅과 주치의 등 5명에 대한 수사를 대검찰청에 의뢰했다.


인권위는 야간에 시행된 격리·강박 지시자가 주치의였음에도 기록상 당직 의사로 기재된 점, 간호사가 독단적으로 격리 조치를 취하고 이를 허위로 기재한 정황 등을 지적했다.

경찰은 지난 4월 양재웅의 병원을 압수수색하고 의료분쟁조정원의 감정을 의뢰하는 등 수사를 이어왔다. 경찰 조사 결과에 따라 사건은 검찰 송치 여부가 가려질 전망이다.

한편, 양재웅은 사건 이후 모든 방송에서 하차했으며, 연인인 가수 하니와의 결혼 계획도 연기한 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

3.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

3.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

3.

'FA 대박 암시?' 최형우 초대박...홈런 한방에 5000만원 벌었다, 고급 전기차 '홈런존' 직격 [광주 현장]

4.

'폰세 없다' 한화 대체선발 조동욱 예고! → 후반기 최대고비.. 두산 에이스 곽빈 상대

5.

톨허스트vs벨라스케즈 격돌 '엘롯라시코' 향한 뜨거운 관심…2만3750명 꽉 찼다! LG 홈경기 올해 33번째 매진 [잠실현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.