이종혁, 子 이탁수 대신 대국민 사과...이철민 딸에 '반말 플러팅+스킨…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '내 새끼의 연애' 이종혁이 아들 이탁수의 반말 플러팅에 대신 사과한다.
오늘, 20일(수) 저녁 8시 첫 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 신규 예능 '내 새끼의 연애'에서는 '내 새끼'들의 설레는 첫 만남과 '내 새끼'들의 썸을 1열에서 직관하는 부모들의 리얼 텐션 리액션이 펼쳐지며 웃음과 힐링을 선사할 예정이다. '내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모님의 마음, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담아 기존의 연프와는 완전히 새로운 재미를 선사할 연애 리얼리티 예능.
첫 미션은 집 꾸미기, 요리하기, 장보기 세 파트로 나뉘어 2명씩 짝을 지어 미니 데이트를 하는 것. 눈치 게임 속, 이종혁의 아들 이탁수가 장보기를 선점하자 곧이어 이철민의 딸 이신향이 마트가는 것 좋아한다며 자원해 마트 팀이 성사된다. 이에 이철민은 "(신향이는) 마트 가는 거 정말 싫어하거든? 같이 가자 그러면 절대 안 가"라며 분노해 웃음을 선사한다. 첫 만남에 이탁수와 이신향은 비슷한 음악 취향을 계기로 공감대를 형성하며 묘한 기류를 보인 것에 이어 장보기 미니 데이트에선 한층 친근해진 모습을 보인다. 금방 친해진 이탁수는 이신향을 '너'라고 부르며 친근함을 과시하기도. 이에 이철민의 분노가 터져 나오고, 눈치를 보던 이종혁은 아들의 반말 플러팅(?)에 대국민 사과를 감행해 폭소를 유발한다. 이런 아빠들의 속을 예상하지 못한 두 사람은 알콩달콩 미니 데이트를 이어가는데, 함께 마트 카트를 끌던 이신향의 손이 아슬아슬하게 이탁수의 손을 스치자, 스튜디오는 다시 한번 초토화된다.
|
'내 새끼'의 풋풋한 썸을 부모가 모여 지켜보는 '내 새끼의 연애'는 청춘 영화를 보는 듯한 설레임과 함께 품 안의 자녀들이 이제는 다 커서 사랑을 찾는 모습을 바라보는 부모들의 100% 찐텐 리액션의 재미까지 동시에 잡을 것으로 관심을 모은다. 특히, 부모들의 애정과 편파가 담긴 리액션은 전에 없던 '힐링 연프의 탄생'을 기대하게 한다.
부모들의 찐텐 리액션으로 재미를 더해 기대를 모으고 있는 리얼 텐션 과몰입 연프 '내 새끼의 연애'는 오늘, 20일(수) 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 첫 방송한다.
wjlee@sportschosun.com