예비신랑 김종국, 김숙 아우라에 쫄았나…"혹시 터보 욕도 했어?" ('옥…

스포츠조선

예비신랑 김종국, 김숙 아우라에 쫄았나…"혹시 터보 욕도 했어?" ('옥문아')

기사입력 2025-08-20 08:28


김종국. 스포츠조선DB

사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들' MC 김종국이 김숙과의 티키타카 케미를 뽐낸다.

21일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')는 지난 7년간 세상의 모든 잡학 지식을 뇌에 채웠던 문제아들이 다시 뭉쳐 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.

이번 주 옥탑방 손님으로 개그맨 출신의 베스트셀러 작가, 연 매출 10억의 요식업 CEO, 강연계의 BTS로 불리는 고명환이 출격한다. 이 가운데, 김숙은 "숙랑이 시절, 명환이 오빠를 만나 개그맨 됐다"고 고명환과의 특급 인연을 공개해 눈길을 끈다. 모두가 입상 불가할 것이라고 했던 김숙이 대학 개그제에 은상을 수상하게 도와준 숨은 멘토가 고명환이었던 것. 고명환은 김숙의 '숙랑이' 시절을 떠올리며 "김숙의 20대는 삶 자체가 불만이었다"라고 김숙의 흑역사를 폭로해 옥탑방을 빵 터트리게 만든다. 고명환은 김숙이 TV를 보며 "저래선 안돼", "저러니까 안되지", "옷은 저게 뭐냐" 등 폭풍 불만을 쏟아냈다고 폭로한다. 이에 김종국은 "혹시 터보 욕도 했어?"라고 묻자, 김숙은 쿨하게 "욕했을 거야"라며 인정해 결혼을 앞두고 화제가 되고 있는 김종국도 무서워하지 않는 숙랑이의 다크 아우라를 드러낸다고.

무엇보다 김숙은 "내 주변에서 가장 성공한 오빠는 바로 고명환"라고 밝혀 이목을 집중시킨다. 기획사 대표 송은이, 국민 MC 유재석을 물리치고 김숙의 가장 성공한 친구로 고명환을 꼽은 이유는 무엇일지 궁금증을 무한 자극시킨다.

김종국에게도 욕하던 김숙이 자신의 주변에서 가장 성공한 사람으로 선뜻 꼽은 고명환의 성공은 어느 정도일지, 송은이와 유재석을 이긴 고명환의 풀 스토리는 이번 주 '옥문아' 본 방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '옥문아'는 21일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

