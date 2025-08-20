예비신랑 김종국, 김숙 아우라에 쫄았나…"혹시 터보 욕도 했어?" ('옥…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들' MC 김종국이 김숙과의 티키타카 케미를 뽐낸다.
21일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')는 지난 7년간 세상의 모든 잡학 지식을 뇌에 채웠던 문제아들이 다시 뭉쳐 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.
무엇보다 김숙은 "내 주변에서 가장 성공한 오빠는 바로 고명환"라고 밝혀 이목을 집중시킨다. 기획사 대표 송은이, 국민 MC 유재석을 물리치고 김숙의 가장 성공한 친구로 고명환을 꼽은 이유는 무엇일지 궁금증을 무한 자극시킨다.
김종국에게도 욕하던 김숙이 자신의 주변에서 가장 성공한 사람으로 선뜻 꼽은 고명환의 성공은 어느 정도일지, 송은이와 유재석을 이긴 고명환의 풀 스토리는 이번 주 '옥문아' 본 방송을 통해 공개된다.
한편 KBS2 '옥문아'는 21일 오후 8시 30분 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com