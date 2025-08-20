UN 최정원 "여친에 흉기 위협? 사실 아닌 해프닝..강경 대응 예정"[…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 UN 출신 최정원이 스토킹 의혹과 관련해 공식 입장을 밝혔다.
최정원은 20일 오전 자신의 SNS를 통해 "어제 보도된 내용은 저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로. 사소한 다툼이 확대되어 발생한 일종의 해프닝"이라고 해명했다.
또한 "일각에서 제기된 '여자친구의 폭로'라는 표현 역시 오해에서 비롯된 것"이라면서 "제가 흉기를 소지하거나 협박, 스토킹을 했다는 주장은 전혀 사실이 아니며, 이 부분은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다"고 선을 그었다.
최정원은 "이 같은 허위 사실에 대해서는 향후 강력하게 대응해 나갈 예정"이라며 "개인적인 사생활로 인해 불편한 소식이 전해진 점 다시 한 번 진심으로 사과드리며, 앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다"고 덧붙였다.
앞서 지난 19일 SBS 보도에 따르면, 서울 중부경찰서는 최정원이 지인 여성의 집에 흉기를 소지한 채 찾아가는 등 스토킹 행위를 한 혐의로 지난 16일 입건했다.
경찰은 피해 여성의 안전을 위해 긴급응급조치를 신청했고, 서울중앙지방법원은 지난 18일 이를 승인했다. 법원은 "사안이 긴급하고, 스토킹 행위가 지속·반복적으로 이어질 우려가 있다"고 판단했다고 전했다.
긴급응급조치는 가해자의 접근을 100m 이내로 제한하고, 휴대전화·SNS 등 모든 전기통신 수단을 통한 접촉을 금지하는 조치다. 이를 위반할 경우 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하 벌금형에 처해진다.
경찰은 현재 최정원을 상대로 구체적인 범행 동기와 사건 경위를 조사 중이다.
안녕하세요. 최정원입니다.
어제 보도된 내용은 저와 여자친구 사이의 개인적인 갈등으로,
사소한 다툼이 확대되어 발생한 일종의 해프닝이었습니다.
감정이 격해진 과정에서 서로 오해의 소지가 생겼고,
그로 인해 사실과 다르게 상황이 와전되어 전달된 점에 대해
매우 유감스럽게 생각합니다.
또한 일각에서 제기된 '여자친구의 폭로'라는 표현 역시 오해에서 비롯된 것으로,
사실관계와는 거리가 있음을 분명히 말씀드립니다.
특히, 제가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹을 했다는 주장은 전혀 사실이 아니며,
해당 내용은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있습니다.
이와 같은 허위 사실에 대해서는 향후 강력히 대응해 나갈 예정입니다.
저의 개인적인 사생활이 오해를 불러일으켜
불편한 뉴스로 전해진 점 다시 한 번 진심으로 사과 드리며,
앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠습니다.
죄송합니다.
2025년 8월 20일
최정원 드림