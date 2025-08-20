[공식] '장발' 김우빈·'청순' 수지, 김은숙 작가 '다 이루어질지니'…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '다 이루어질지니'가 추석연휴 베일을 벗는다.
전 세계를 매혹시킬 '로코 치트키' 김우빈, 수지의 시너지에 이목이 집중된 가운데, 이날 베일을 벗은 공개일 발표 포스터 및 영상은 황금빛 케미스트리로 눈길을 사로잡는다. 햇빛이 일렁이는 사막 한가운데 램프를 들고 선 아름다운 여인 가영. 마법의 램프가 반짝이기 시작하자 황금빛 모래바람이 불어오며 신비한 비주얼의 지니가 나타난다. 숨결이 스칠 듯 가까운 거리에 예고 없이 등장한 그는 "세상을 다 뒤져서 너를 찾아내겠다. 기억해라, 널 찾아갈 내 이름은 이블리스다"라는 의미심장한 예언으로 심박수를 높인다. 무엇보다 소원을 들어주는 램프의 정령 지니가 이블리스, 즉 '사탄'이라는 사실이 호기심을 자극하는 가운데, 지니의 등장에도 감정을 봉인한 듯 흔들림 없는 가영의 모습이 눈길을 끈다. 여기에 포스터 속 두 사람의 옆으로 드리워진 '오너라 타락으로'라는 문구는 예사롭지 않은 이들의 관계에 궁금증을 불러일으킨다.
김우빈, 수지가 그려낼 매혹적인 판타지 로맨틱 코미디 '다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.