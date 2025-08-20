이주명♥서지훈, 상극이라 더 짜릿하다…‘마이 유스’ 매콤달콤 첫사랑 재회

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이주명과 서지훈이 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'에서 상극 케미로 설렘을 자극한다.
공개된 영상 속 모태린은 여전히 솔직하고 엉뚱한 매력을 드러낸다. 상대 배우에게 돌직구를 날리고, 하고 싶은 말을 참지 못하는 그 앞에 첫사랑 김석주가 불쑥 나타난다. 특히 곤란해하는 모태린을 향해 "혼자 다니지 말랬잖아, 자기야"라며 등장하는 석주의 대사는 보는 이들의 심장을 두드렸다. 이어 열여덟 시절 방송실에서 흘러나오던 석주의 목소리가 모태린에게 유일한 위안이었음이 드러나며 첫사랑의 기억을 자극했다.
하지만 김석주는 모태린을 그저 유명 배우로만 기억할 뿐 같은 학교를 다녔던 사실조차 떠올리지 못한다. 이 미묘한 기억의 간극이 앞으로 펼쳐질 두 사람의 이야기를 더욱 궁금하게 한다. 티저가 공개되자 온라인 커뮤니티에는 "이주명과 서지훈이라 더 기대된다" "얼굴합 자체가 설렘" "첫사랑에 이런 매콤한 버전도 있다니 신선하다" 등의 반응이 쏟아졌다.
JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스'는 오는 9월 5일 금요일 저녁 8시 50분 첫 방송되며 매주 2회 연속 방송된다. 국내에서는 쿠팡플레이, 해외에서는 Viu와 Rakuten Viki를 통해 공개된다.
