재일교포 이상일 감독, 신작 '국보' 日영화史 기록 경신..흥행 수익 9…

[스포츠조선 조지영 기자] 재일교포 이상일 감독의 신작 '국보'가 지난 6월 일본 개봉 후 역대급 흥행 역주행, 흥행 서사를 써 내려가고 있어 눈길을 끈다.
이상일 감독의 '국보'가 하반기 국내 개봉을 확정한 가운데, 일본에서 폭발적인 흥행 레이스를 펼치고 있어 작품에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.
'국보' 이전의 최고 흥행작은 '춤추는 대수사선2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라'(03) '남극 이야기'(83)로 '국보'가 기존 흥행 기록 3위였던 '춤추는 대수사선 THE MOVIE'의 흥행 기록을 역전하며 무려 27년 만에 일본 실사 영화의 판도를 바꾼 작품이라 볼 수 있다. 또한, 지난 6월 6일 일본 개봉 이후 지금까지 다양한 관객층의 폭넓은 지지를 받고 있으며 '국보'에 대한 입소문이 더욱 뜨거워져 앞으로의 흥행 레이스 역시 귀추가 주목된다.
'국보'는 일본의 대표적인 작가 요시다 슈이치의 동명 원작을 바탕으로 재일 한국인 이상일 감독이 연출을 맡았다. 요시자와 료, 요코하마 류세이, 와타나베 켄 등 일본을 대표하는 스타 배우부터 주목 받는 아역 배우 쿠로카와 소야까지 폭발적인 열연으로 작품을 꽉 채웠다. 여기에 '킬빌'의 미술, '가장 따뜻한 색, 블루'의 촬영을 맡은 제작진이 참여해 눈길을 모은다.
'국보'는 일본 내 입소문을 넘어 국내에도 하반기에 상륙할 예정이며 이상일 감독이 그려낸 일본 가부키 세계에 대한 기대감이 더욱 높다. '패왕별희' 이후 오랜만에 등장한 장르로서 글로벌 성적 역시 기대하게 만든다. '국보'를 관람한 일본 관객들은 극찬을 보내고 있으며, 이러한 흥행 추이는 일종의 신드롬으로 번지고 있다.
소설가 요시다 슈이치의 동명 소설을 영화로 만든 '국보'는 가부키 배우가 재능을 꽃피워 인간 국보로 선정될 때까지의 반생을 그린 작품이다. 요시자와 료, 요코하마 류세이, 타카하타 미츠키, 테라지마 시노부, 모리 나나, 쿠로카와 소야, 와타나베 켄 등이 출연했고 '훌라 걸스' '악인' '용서받지 못한 자'의 이상일 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 6월 6일 일본에서 개봉한 '국보'는 올해 하반기 국내서도 개봉할 예정이다.
