고은아, 울분 토했다..."父 피 같은 돈 700만원 사기당해"

조윤선 기자
기사입력 2025-08-20 16:40
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기
이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]
이윤진, 子 다을과 471일 만 재회→발리 정착에 행복 "엄마가 갈비 쏜다!"
[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)
'션♥' 정혜영, 첫째 딸과 이별 앞두고 귀한 선물 "추억의 골드스타, 갖고 싶다고"
이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'
토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"
호날두 무관이 진짜 싫은가봐, 홍콩 노쇼 안 했네...역사적 사우디 첫 트로피?→알 이티하드 잡고 '준결승행'
김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"
"흥민 형, 나 어떡해" 펑펑 운 '상습 지각' 비수마, '비피셜' BBC→토트넘 '퇴출' 기정사실화…'림보 베스트 11' 굴욕