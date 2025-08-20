장영란, 연예계 갑질 폭로 "쭈그리였던 나, 지금은 무례한 강자에 맞선다…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 방송인 장영란이 연예계에서 약자를 무시하고 무례하게 행동하는 이들에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.
20일 채널 '유튜브 하지영'에는 '장영란X하지영의 찐 리얼 토크 2탄 개봉박두!'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 하지영과 장영란은 다양한 이야기를 나눴다.
특히 장영란은 연예계에서 약자를 무시하고 무례하게 행동하는 이들에 대해 폭로해 눈길을 끌었다.
장영란은 "나도 사실은 내가 예의바르게 쭈그리로 행동하면 그 사람이 더 예의있게 행동하겠지 생각 했는데 그게 아니더라. 강자인 사람들은 온몸으로 느껴진다. 우린 촉이 있지 않느냐. 그래서 난 강자한테는 더 강하게 한다. 약자를 무시하는 사람을 너무 싫어한다. 예전에는 약자든 강자든 모두에게 다 약한 사람이었다. 쭈그리였다"고 밝혔다.
이어 "하지만 지금은 내가 예전보다 좀 알려졌고, 누구를 지킬 수 있는 위치에 있다. 그래서 약자들은 더 내가 보고해주고, 강자한테 '그게 뭐냐! 난 안하겠다'고 말한다"며 "너무 예의없는 사람 많다. 나중에는 결국 그 사람이 '제가 실수했다'고 말한다. 그럴 때 내가 정말 행복하다. 너무 막 대하는, 예의없는 사람들이 있다. 나중에는 그런 사람들이 이 업계에서 없어진다"고 솔직하게 밝혔다.