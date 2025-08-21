싸이, 이수지와 리매치 앞두고 기쁜 소식…레전드 가수 1위

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 싸이가 '레전드'로 선정됐다.
레전드 가수 브랜드평판 1위를 기록한 싸이 브랜드는 참여지수 11만 491 미디어지수 59만 4855 소통지수 87만 6407 커뮤니티지수 45만 2591이 되면서 브랜드평판지수 203만 4343으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 252만 2335와 비교해보면 19.35% 하락했다.
2위, 박진영 브랜드는 참여지수 19만 8513 미디어지수 19만 62 소통지수 34만 7927 커뮤니티지수 19만 9413이 되면서 브랜드평판지수 93만 5914로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 96만 4410과 비교해보면 2.95% 하락했다.
4위, 이문세 브랜드는 참여지수 3만 6750 미디어지수 14만 1719 소통지수 24만 5260 커뮤니티지수 24만 7480이 되면서 브랜드평판지수 67만 1208로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 112만 5247과 비교해보면 40.35% 하락했다.
5위, 백지영 브랜드는 참여지수 4만 6340 미디어지수 30만 5161 소통지수 20만 2317 커뮤니티지수 9만 2227이 되면서 브랜드평판지수 64만 6045로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 103만 5830과 비교해보면 37.63% 하락했다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "레전드 가수 1위를 기록한 싸이 브랜드는 링크 분석에서는 '출연하다, 공개하다, 흥행하다'가 높게 분석됐다. 키워드 분석에서는 '흠뻑쇼, 이수지, 전야제'가 높게 분석됐다. 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 93.15%로 분석됐다"라고 분석했다.
한편 싸이는 개그우먼 이수지와의 빅매치를 앞두고 있다. 싸이는 '흠뻑쇼' 공연에서 이수지를 게스트로 초대했는데, '누가 싸이인지 모르겠다' '러브버그설', '이수지가 더 싸이 같다'는 등의 말에 이수지에게 리매치를 신청했다. 두 사람은 23일과 24일 열리는 광주 공연에서 화끈한 리매치를 벌인다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com