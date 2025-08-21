스포츠조선

[SCin스타] “인형이 따로 없네” 송혜교, 후드티 뒤집어써도 빛나는 미모

기사입력 2025-08-21 08:34


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 반려견 루비와 함께한 근황을 공개했다.

송혜교는 20일 자신의 SNS에 강아지 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교는 반려견 루비를 무릎 위에 올려놓고 여유로운 시간을 보내고 있다. 루비는 송혜교 품에 폭 안겨 귀여움을 발산했고 송혜교 역시 후드 티셔츠에 스모키 메이크업을 한 편안한 차림에도 빛나는 미모를 자랑했다.

특히 송혜교와 루비의 '힐링 투샷'에 누리꾼들의 시선이 쏠렸다. 다비치 강민경은 댓글로 "졸귀탱"이라며 애정을 드러내기도 했다.

한편 송혜교는 배우 공유와 함께 넷플릭스 신작 '천천히 강렬하게'를 촬영 중이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



