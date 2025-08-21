스포츠조선

'난소암 투병→이혼' 홍진경, 25년 절친 인생 조언에 눈물 펑펑(옥문아)

기사입력 2025-08-21 09:20


'난소암 투병→이혼' 홍진경, 25년 절친 인생 조언에 눈물 펑펑(옥문아…

[스포츠조선 김소희 기자]고명환이 옥탑방에서 25년 만에 홍진경과 재회한다.

오늘 방송되는 KBS2 <옥탑방의 문제아들>에서는 죽음의 문턱에서 삶의 의미를 깨닫고, 코미디언에서 작가, 사업가, 강연자 등 다양한 직업으로 제2의 인생을 살고 있는 고명환이 출연한다.

이날 방송은 25년 만에 재회하는 홍진경과 고명환의 만남이 관전 포인트.

옥탑방에 입장하자마자 홍진경과 뜨거운 포옹을 나눈 고명환은 과거 코미디언 시절, 홍진경과 술친구였을 정도로 절친 사이였음을 고백한다. 동시에 홍진경의 흑역사를 폭로하는데. "진경이가 술에 취하면 어딘가로 사라져 진경이를 찾으러 돌아다녔다"라고 폭탄 고백한 고명환. 홍진경은 고명환의 폭로가 이어지자, 그의 입을 틀어막으며 무릎 꿇었다는 후문.

이어 고명환은 25년간 홍진경과 만나지 못했던 이유를 공개한다. 술자리에서 늘 홍진경을 전담 마크했지만, 연락처는 알 수 없었다고 고백해 홍진경을 식은땀 나게 했는데. 이에 홍진경은 "오빠도 나한테 연락처 달라고 안 했잖아"라며 해명에 나선다. 고명환, 홍진경의 25년 우정 공백의 전말은 본 방송에서 확인 가능.


'난소암 투병→이혼' 홍진경, 25년 절친 인생 조언에 눈물 펑펑(옥문아…
이날 방송에서는 삶과 죽음의 경계에서 돌아와 제2의 인생을 살고 있는 고명환의 인생 스토리도 공개될 예정. 드라마 촬영을 위해 이동하던 중 매니저의 졸음운전으로 큰 교통사고를 겪은 고명환은 옥탑방 MC들에게 죽음의 문턱에서 경험한 삶의 깨달음을 전한다. 절친 고명환의 인생 조언에 홍진경은 흐르는 눈물을 참지 못하고 오열해 눈길을 끈다.

한편, 고명환은 어디서도 볼 수 없던 자신만의 신박한 재테크 방법을 공개한다. 과거 300만 원으로 집 두 채를 산 후, 4채까지 마련했었던 고명환은 여자 친구가 생길 때마다 특이한 방식으로 재테크를 했다 밝혀 모두를 놀라게 했는데. 고명환만의 이색 재테크 비법은 오늘 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 <옥탑방의 문제아들>에서 확인할 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

5.

김숙♥구본승, 10월 7일 결혼 전 '약혼식' 계획.."처음으로 욕할 수도"

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

5.

김숙♥구본승, 10월 7일 결혼 전 '약혼식' 계획.."처음으로 욕할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

'초비상! 이강인 이적 실패엔딩각 나왔다' 아스널-맨유-나폴리 관심에도 움직이지 않는 PSG, 이강인 속만 타들어간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.