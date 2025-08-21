'난소암 투병→이혼' 홍진경, 25년 절친 인생 조언에 눈물 펑펑(옥문아…

|
[스포츠조선 김소희 기자]고명환이 옥탑방에서 25년 만에 홍진경과 재회한다.
오늘 방송되는 KBS2 <옥탑방의 문제아들>에서는 죽음의 문턱에서 삶의 의미를 깨닫고, 코미디언에서 작가, 사업가, 강연자 등 다양한 직업으로 제2의 인생을 살고 있는 고명환이 출연한다.
옥탑방에 입장하자마자 홍진경과 뜨거운 포옹을 나눈 고명환은 과거 코미디언 시절, 홍진경과 술친구였을 정도로 절친 사이였음을 고백한다. 동시에 홍진경의 흑역사를 폭로하는데. "진경이가 술에 취하면 어딘가로 사라져 진경이를 찾으러 돌아다녔다"라고 폭탄 고백한 고명환. 홍진경은 고명환의 폭로가 이어지자, 그의 입을 틀어막으며 무릎 꿇었다는 후문.
이어 고명환은 25년간 홍진경과 만나지 못했던 이유를 공개한다. 술자리에서 늘 홍진경을 전담 마크했지만, 연락처는 알 수 없었다고 고백해 홍진경을 식은땀 나게 했는데. 이에 홍진경은 "오빠도 나한테 연락처 달라고 안 했잖아"라며 해명에 나선다. 고명환, 홍진경의 25년 우정 공백의 전말은 본 방송에서 확인 가능.
|
한편, 고명환은 어디서도 볼 수 없던 자신만의 신박한 재테크 방법을 공개한다. 과거 300만 원으로 집 두 채를 산 후, 4채까지 마련했었던 고명환은 여자 친구가 생길 때마다 특이한 방식으로 재테크를 했다 밝혀 모두를 놀라게 했는데. 고명환만의 이색 재테크 비법은 오늘 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 <옥탑방의 문제아들>에서 확인할 수 있다.