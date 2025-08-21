스포츠조선

'김승우♥' 김남주, 결혼 20년 만 눈물 고백 "일보다는 육아, 엄마로 행복했다"(안목의여왕)

[스포츠조선 김소희 기자]'안목의 여왕 김남주' 김남주가 눈물을 훔쳤다.

최근 진행된 SBS Life 예능 프로그램 '안목의 여왕 김남주' 14회 촬영에서 김남주는 자신의 팬이라는 배우 이세은을 만나 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 촬영에서 이세은은 김남주를 보자마자 "정말 성덕이 됐다. 언니(김남주)를 너무 좋아해서 정말 떨린다"고 긴장된 모습을 보였고, 김남주는 그런 이세은에게 장난스럽게 다가가며 편안한 분위기를 만들어줬다.

이세은은 연기 공백기에 대해 "첫째를 낳고 다시 일하고 싶다 했는데 둘째가 생겼다. 일을 하는게 맞나, 아이 옆에 있는게 맞나 했는데 아이가 크는 모습을 보는 건 한 번 뿐이니까…"라고 솔직하게 털어놨다.

김남주는 "잘했다. 지나가면 다시 돌아오지 않을 시간이다"라며 "나도 아이들과 함께 한 40대가 제일 행복했다"고 공감했다.


이세은은 김남주에게 "언니의 이야기를 보고 마음의 위안이 됐다"라고 눈물을 보이며 "(김남주가)이정표가 된 것 같다. 실제로 언니가 육아를 열정적으로 하시는 게 롤모델처럼 됐다"고 찬사를 보냈다.

김남주도 역시 "엄마들이 이렇다. 아기 얘기 하고, 엄마로서 얘기하면… 나도 눈물 난다"고 눈물을 훔치며 "엄마가 일과 육아 사이에서 많은 고민들을 하시는데 언니는 이렇게 이야기 해주고 싶다. 나는 엄마가 먼저 였다. 일보다는. 나는 그것이 행복했고, 그 선택을 잘 한 것 같다"고 이야기 했다.

이 외에도 김남주가 셀프 메이크업을 배우는 모습 등을 공개한 14회는 21일(목) 저녁 8시 40분에 방송되며 이에 앞서 같은 날 오전 11시 45분 김남주의 유튜브 채널에서도 동명의 콘텐츠가 공개된다.

