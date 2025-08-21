아이브, 흰티만 입어도 강렬+시크 카리스마..마지막 콘셉트 포토 공개

|
[스포츠조선 김소희 기자]'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 신보 콘셉트 포토를 모두 공개하고 컴백 예열을 마쳤다.
특히 단체 컷에서는 시크하면서도 도발적인 커버 걸 무드가 극에 달하며 글로벌 팬심을 뒤흔들었다. 여섯 멤버는 미니멀한 스타일링 속에서도 각자의 매력과 팀 특유의 당당함을 한껏 표출했고, '예쁘지만 위험한' 커버 걸 콘셉트의 정점을 보여주며 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
아이브는 '2025 가요대전 Summer'를 통해 신보 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)' 일부를 최초 공개하며 본격적인 컴백 예열을 시작했다. 이후 신보명 '아이브 시크릿'과 관련된 '시크릿'을 주제로 다채로운 티징 콘텐츠를 공개하며 기대감을 높였고, 최근에는 댄스 챌린지를 통해 퍼포먼스와 음원 하이라이트를 선공개하며 폭발적인 반응을 끌어냈다.
한편, 아이브는 오는 25일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '아이브 시크릿'과 타이틀곡 'XOXZ'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.