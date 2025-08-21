스포츠조선

문소리, ♥장준환 감독과 별거 중...몰랐던 사생활에 충격 ('각집부부')

기사입력 2025-08-21 14:27


문소리, ♥장준환 감독과 별거 중...몰랐던 사생활에 충격 ('각집부부'…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] tvN STORY 새 예능프로그램 '각집부부'가 첫 방송을 일주일 앞두고 1회 예고 영상을 전격 공개했다. 그런데 문소리가 다 안다고 자신했던 남편의 은밀한(?) 사생활을 관찰하고 충격 수치가 MAX로 올라, 그 속사정에 궁금증이 치솟는다.

tvN STROY '각집부부'는 따로라서 더 애틋한 뉴노멀 부부 라이프 관찰 예능. 문소리-장준환, 김정민-루미코 등, 직장 문제, 자녀 교육, 부모 돌봄, 혹은 생활 패턴의 차이 등 여러 사정으로 인해 각자의 공간에서 살고 있는 부부들의 홀로 라이프를 공개하는 것으로 알려지며, 벌써부터 화제를 모으고 있다. 함께 살지 않기에 오히려 더 궁금해지는 배우자의 일상과 속마음을 들여다보는 순간은 누구나 한 번쯤 상상해봤을 법한 주제이기 때문. 평소에는 차마 물어보기 어려운 질문들을 대신 던지고, 그 답을 '부부 상호 관찰'이라는 신선한 포맷으로 풀어낸 것이 바로 '각집부부'만의 차별화된 재미가 될 예정이다.

오늘(21일) '각집부부' 측이 공개한 1회 예고 영상은 각각 서울과 제주도에 살고 있는 배우 문소리와 영화감독 장준환 부부의 은밀한 각집 라이프를 담고 있다. "제가 없을 때 바쁘고 힘든지"(장준환), "사실 물어보고 싶어요"(문소리)라는 두 사람의 인터뷰엔 "내 배우자의 숨겨진 일상이 궁금하다"라는 솔직한 마음이 드러난다.


문소리, ♥장준환 감독과 별거 중...몰랐던 사생활에 충격 ('각집부부'…
먼저, 서울에서 거주하는 아내 문소리는 촬영이 없을 때 오히려 더 바쁜 일상을 공개한다. 특히 남사친과 카페에서 만나 수다를 나누고, 춤까지 배우는 현장에 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애'의 시그니처 OST가 깔리며 분위기가 후끈 달아오른다. 남편을 대신한 마음인지, 스튜디오 MC 박명수가 "시작부터 외간 남자하고!"라는 시그니처 '버럭' 리액션을 폭발시키며 폭소를 자아낸다.

그런데 제주에 살고 있는 남편 장준환의 일상은 아내보다 더욱 자유분방(?)하다. "꽤 오래 살아서 많은 걸 알고 있다"고 장담했던 문소리마저 본적 없는 남편의 모습에 동공 지진을 일으킬 정도다. 야외에서 헤드셋을 착용하고 음악과 커피를 즐기는 광고의 한 장면 같은 남편의 시간에 놀란 것도 잠시, 라면을 먹고 마트에선 소시지를 집어 드는 순간에는 결국 말을 잇지 못하고 '빡침' 버튼마저 눌린다. 카페인과 MSG를 뿌린 '칠(Chill) 라이프' 그 자체인 남편의 하루엔 아내마저 몰랐던 것들로 가득차 있음을 두 눈으로 확인하는 순간이었다.

예기치 못한 장면들이 연달아 펼쳐지자 스튜디오에서는 "이 프로그램, 시작부터 심상치 않다"는 반응이 쏟아졌다는 후문. 제작진은 "누구보다 잘 안다고 생각했지만, 모르는 게 부부다. '각집부부' 첫 회에서는 화제의 부부 문소리-장준환이 서로의 일상을 상호 관찰하며 내 배우자의 낯선 모습에 직면한다"며, "단순한 관찰을 넘어 서로의 삶을 직접 확인하고 해석하는 과정에서 터져 나오는 생생한 리액션은 '각집부부'만의 흥미로운 관전 포인트다. 기대해달라"고 전했다.

tvN STORY '각집부부'는 오는 8월 28일(목) 저녁 8시 첫 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

3.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

4.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

5.

2003년 백인천 소환! 2주만에 천국→지옥행…KS 넘보던 롯데, 22년만의 10연패 '추락' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.