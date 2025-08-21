스포츠조선

'강경준 불륜 용서' 장신영, "친정母와 갈등" 극적 화해했나..시장서 투샷 포착

기사입력 2025-08-21 15:09


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 장신영이 어머니와 함께 경동시장에서 포착됐다.

20일 'KBS Entertain' 유튜브 채널에는 '[285회 예고] 취미마저 로맨틱한 이 남자~♥ 순정 셰프 강우! [신상출시 편스토랑/Fun-Staurant]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장신영 모녀는 경동시장을 찾아 전통시장의 정겨움을 느끼며 질 좋은 물품들을 구매했다.


이연복은 다정한 두 사람의 모습에 "이렇게 보니까 친구 같다"며 모녀를 부러워 했다.

경동시장의 유명한 순대 맛집은 단돈 9000원, 장신영 모녀는 쉽고 저렴하게 만드는 순대 레시피를 대공개한다고 해 기대감을 높였다.

장신영은 요리에 집중하는 딸에게 "내가 보조해줄게"라며 의욕을 드러내는 어머니에 "내가 하면 안돼"라며 친구 같은 모녀의 티격태격 케미를 보여주기도 했다.

