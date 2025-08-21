'87세' 김영옥, 인생 첫 '마라탕후루' 먹고 감격 "이 나이에 참으면…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 김영옥이 87년 인생 첫 마라탕후루에 감격했다.
설레는 마음으로 훠궈집에 간 김영옥. 훠궈를 처음 본 김영옥은 "샤브샤브같다"며 신기해했다. SNS에서 유행하는 소스도 만들고 원하는 재료를 넣어 처음으로 훠궈를 먹어본 김영옥. 김영옥은 "맛있다. 마라탕이란 게 이거란 말이지? 왜 궁금한 걸 못 먹어봤을까"라며 매워하면서도 맛있게 먹었다. 고량주까지 곁들여 훠궈를 즐긴 김영옥은 "최고로 잘 먹었다"며 행복해했다.
|
딱딱한 탕후루에 이가 상할까 걱정하는 제작진과 매니저에 김영옥은 "요령껏 먹으면 이 상관없다. 나 이 아직 하나도 안 상했다"고 자신있게 말했다.
'마라탕후루'를 처음으로 먹어본 김영옥은 "아주 궁금했던 마라탕 흡족했고 탕후루도 한번도 못 사먹어 봤는데 진짜 원 풀었다. 이렇게 먹고 싶은 것만 먹어보긴 정말 오랜만이다. 너무 좋았다"며 "여러분들도 뭐가 나쁘다, 어쩐다고 너무 못 먹고 그러지 말고 나처럼 한 번에 한번이라도 객기 부려보셔. 괜찮아"라며 흐뭇하게 웃었다.
wjlee@sportschosun.com