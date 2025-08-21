무속인 된 김주연 "누름굿에만 2억 써, 父 데려간다는 말에 신내림 받아…

스포츠조선

기사입력 2025-08-21 21:17


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '1호가2' 김주연이 무속인이 된 이유를 밝혔다.

21일 방송된 JTBC 예능프로그램 '1호가 될 순 없어2'에서는 무속인이 된 김주연을 찾아간 최양락 팽현숙 부부의 모습이 담겼다.

MBC 공채 개그맨에서 무속인이 된 김주연. 김주연은 "신병을 앓았다. 하혈을 2년 동안 했다. 집 밖에 못 나갈 정도로 열이 펄펄 났다. 두 달 동안 먹지도 자지도 않아서 12kg이나 빠졌다"고 떠올렸다.

김주연은 "정신과도 가 봤지만 문제가 없다고 했다. 집안 내력도 없고 이쪽을 아예 몰라서 무병인 줄 몰랐다. 한 번은 심장박동수가 20이라 병원도 갔다"며 "신을 받지 않으려고 하는 누름굿도 했다. 누름굿에만 1~2억 원을 썼는데 효과가 없었다. 마지막에는 반신마비까지 왔다. 의사가 '평생 이러고 살아야 할 수도 있다'고 하더라. 엄청 많이 울었다"라고 밝혔다.


무속인이 되기로 한 결정적인 계기도 있었다. 김주연은 "마지막에 제 입에서 '너 아니면 네 아빠 데리고 간다'라는 말이 튀어나오더라. 아빠에게 상황을 설명했더니 아빠가 저승사자 나오는 꿈을 보여줬다"며 "법당에 갔는데 어떤 남자분이 '너 오늘 안 왔으면 네 아빠 잘못될 뻔했다'고 하시더라. 굿을 시작했는데 마비된 팔이 올라가더라. 신내림을 받고 무병이 다 나았다"고 털어놨다.

팽현숙과 최양락은 "부모님은 어땠냐"고 물었고 김주연은 "말렸다기보다는 받아들이기까지 오래걸렸다. 어쩔 수 없이 딸이니까 그냥 해라 했는데 존중하지도 않았고 믿지도 않았다. 근데 제가 작두 타는 걸 보고 엉엉 울면서 받아들였다"고 밝혔다.

이에 최양락은 "칼날 위에 오르는 거냐"고 깜짝 놀랐고 김주연은 "소고기를 먼저 자른다. 그리고 칼을 얼굴에 긋는다"고 그 과정을 밝혔다. 하지만 날카로운 칼날에도 김주연은 얼굴, 발이 모두 멀쩡했다.

