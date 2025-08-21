스포츠조선

'6천만원 사기' 이미숙, 또 보이스피싱 위기 "순간 소름, 바로 끊었다"

최종수정 2025-08-21 22:23

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 이미숙이 또 보이스피싱을 당할 뻔했던 일화를 털어놨다.

영상에서 이미숙은 "보이스피싱 당한 거 하도 회자가 많이 돼서 얘기하기 싫은데 버전 2가 있다"고 말문을 열었다.

이미숙은 "그거 당하고 나서 핸드폰 바꾸고 우리 아들한테 교육을 다 받았다. 그런데 소상공인 어쩌고저쩌고, 이자를 낮춰주는 타이틀이 딱 떴다. 나도 대상자라고 하더라. 그때 내가 일을 안 할 때였다"면서 "보이스피싱 당하고 현찰이 그렇게 빠져나가면 타격이 좀 다. 하나의 생활비였으니까. 그런 사람한테 이자율, 담보 대출 같은 거 낮춰준다고 해서 '국가가 날 버리지 않았구나' 싶었다. 그래서 전화를 했다"고 당시 상황을 설명했다.


이어 이미숙은 "거기서 집 융자, 차 리스 비용을 다 알더라. 집 담보대출 돼 있는 걸 갚고 싶다고 했더니 '저금리로 다 갚아버려라. (기존 대출의) 2배를 해주겠다'고 하더라. 그러더니 '뭘 하나 보내드릴 테니까, 클릭하셔서 정보를 쓰면 된다'고 하더라"며 "그런데 카톡이 왔는데 들어가지지 않더라. 그러다 좀 이따 전화가 왔다. 잘 안된다고 하니까 또 보냈는데, 또 안 됐다"고 전했다.

하지만 이미숙이 보이스피싱임을 알아차리게 된 결정적인 계기가 있었다. 이미숙은 "순간 그 여자가 급해서 '폰이세요?' 라고 다른 말투로 말하더라. 소름이 딱 끼쳤다. 여태껏 그런 말투를 안 썼다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

이미숙은 "나 또 당할 뻔했다 싶었다. 그러고 끊었다"며 "그리고 우리 언니한테 바로 전화했다. 언니한테 도대체 왜 그러냐면서 혼났다"고 털어놨다.

앞서 이미숙은 지난 6월 피싱 피해로 6천만 원을 잃었다고 고백한 바 있다.

