윤정수, 12살 연하 예비신부 최초 공개..."나보다 날 더 챙기는 여자…

|
|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그맨 윤정수가 예비신부와의 러브스토리를 공개하며 행복한 예비 신랑의 면모를 뽐냈다.
21일 방송된 JTBC 1호가 될 순 없어2에는 결혼을 앞둔 윤정수가 출연했다.
특히 윤정수는 예비신부가 친구에게 "다른 여자들이 오빠 꼬시면 어떡하냐"고 걱정하자, 친구가 "언니 무슨 차은우 사귀냐"고 응수했다는 일화를 공개해 웃음을 자아냈다.
결혼을 결심한 이유에 대해서는 "자기보다 나를 더 챙겨주는 모습에서 믿음이 생겼다. 몇 달이 지나도 변하지 않아 결혼을 결심했다"고 털어놨다.
윤정수는 "예비신부가 천 원, 백 원까지 아끼는 알뜰한 사람"이라며 "결혼식도 가장 저렴한 곳에서 치른다"고 예비신부의 소박한 성격을 자랑했다.
예비신부의 미모에 대해서는 "눈이 크고 돌출형"이라고 설명했고, 이를 들은 이경실은 "그럼 박미선 닮았네"라고 말해 웃음을 안겼다. 이후 공개된 예비신부의 사진을 본 선배들은 "너무 예쁘다"며 감탄을 아끼지 않았다.
또한 윤정수는 예비신부와 전화 연결을 시도해 선배들에게 직접 목소리를 들려줬다. 청아한 목소리와 애교 넘치는 모습에 선배들은 "혼수 뭐 필요하냐"고 물었고, 예비신부가 로봇청소기를 꼽자 김학래가 "내가 사주겠다"고 약속해 훈훈한 분위기를 만들었다.
narusi@sportschosun.com