'건강 이상' 박봄, 2NE1 활동 중단 후 근황..."사랑해 여러분"

기사입력 2025-08-22 07:33


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '건강 이상'으로 활동을 중단한 가수 박봄이 오랜만에 SNS로 팬들에게 인사를 건넸다.

박봄은 최근 개인 SNS에 "자기 전 사랑해 여러분. #박봄 #bompark"라는 글과 함께 근황 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 박봄은 단정한 모습으로 카메라를 응시하며 여전한 미모를 뽐냈다.

네티즌들은 "건강을 이제 괜찮은 건가?", "또 2NE1 무대서 보고 싶다", "완전체 기대할게요" 등의 반응을 보였다.

지난 6일 박봄 소속사 디네이션 엔터테인먼트 측은 공식입장을 통해 박봄의 활동 중단 소식을 알렸다.

소속사 측은 "많은 팬 분들이 2NE1 완전체 활동에 성원을 보내주고 계시는 만큼 이러한 소식을 전해드리게 되어 마음이 무겁다"며 "최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내렸다"고 박봄이 향후 2NE1 일정에 함께 하지 못한다고 밝혔다.

이어 "박봄이 회복할 수 있도록 팬 여러분의 따뜻한 격려 부탁 드린다"며 "더불어 박봄의 빈자리가 느껴지지 않도록 최선을 다할 산다라박, CL, 공민지에게도 응원 보내주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

박봄은 지난달 26일 예정된 '워터밤 부산 2025' 무대에도 돌연 불참했다. 당시 소속사는 박봄의 불참 사유를 밝히지 않았지만 일각에서는 박봄의 잦은 스케줄 불참에 건강을 걱정하기도 했다.


한편, 박봄을 제외한 2NE1 멤버들은 오는 9월 인도네시아 발리에서 열리는 '워터밤 발리 2025' 무대에 오른다.

