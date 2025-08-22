스포츠조선

'6천만 원 사기' 이미숙, 또 피싱 위기 "저금리 대출 미끼…또 속을 뻔"

기사입력 2025-08-22 07:49


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 이미숙이 또다시 보이스피싱에 당할 뻔한 아찔한 경험을 털어놨다.

21일 공개된 이미숙의 유튜브 채널에는 숙퍼카 드라이브 & 리빙 아이템 투어, 그리고 보이스피싱 2탄 영상이 게재됐다.

영상에서 이미숙은 "보이스피싱 당한 게 너무 회자돼 말하기 싫었는데 2탄이 있다"며 입을 열었다.

그는 "피해를 당한 뒤 핸드폰도 바꾸고 아들한테 교육도 받았다. 그런데 '소상공인 이자 낮춰준다'는 문구가 떴다. 나도 대상자라더라. 그때 일을 안 하고 있을 때라 혹했다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "집 융자, 차 리스 비용까지 다 알고 있었다. 담보 대출 갚고 싶다고 하니 '저금리로 다 갚아주겠다, 두 배로 해주겠다'고 했다. 뭘 하나 보내준다면서 클릭하라고 했는데, 카톡이 열리지 않았다. 그랬더니 다시 보냈는데 또 안 됐다"고 덧붙였다.

결정적인 순간은 상대방의 말투였다. 이미숙은 "갑자기 급해진 여자가 '폰이세요?'라고 하더라. 그제서야 소름이 확 끼쳤다. 여태껏 그런 말투를 안 썼다"며 피싱임을 직감했다고 밝혔다.

이미숙은 "또 당할 뻔했다 싶어 바로 전화를 끊었다. 언니한테 전화했더니 '왜 또 그러냐'며 혼났다"고 털어놨다.

앞서 이미숙은 지난 6월 보이스피싱 피해로 6천만 원을 잃었다고 고백해 충격을 준 바 있다.

