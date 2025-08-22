스포츠조선

소유, 성형설 입 열었다 "앞트임=메이크업, 하지 말까"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-22 09:52


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 씨스타 출신 소유가 성형설을 언급했다.

21일 소유의 자신의 채널에 '공연부터 여행까지 다 잡았다! 소유´s K-OST 콘서트 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.

소유는 공연을 위해 메이크업을 받으면서 "요즘 성형설이 자꾸 도니까 메이크업 선생님이 자꾸 겁을 먹는다"고 운을 뗐다.

소유는 "원래 앞트임(메이크업)을 하는데 며칠 전에도 갑자기 '코 하이라이터 하지 말까' '앞트임 하지 말가' 이러더라. 그래서 '아니야 언니. 하던대로 해. 괜찮아'라고 했다"고 털어놨다.


이어 "내가 컨디션이 좋을 때 우리 스태프가 나를 사랑스럽게 바라보는 눈빛이 있다. 우리 스태프가 솔직해서 안 예쁠 때는 예쁘다"는 말을 안한다.

소유는 최근 컴백을 앞두고 10kg 감량에 성공했다고 밝혔다. 다이어트 성공 후 달라진 비주얼은 큰 화제를 모았고, 성형설까지 나왔다. 이에 소유는 개인 방송을 통해 "앞트임은 메이크업으로 만든 것이고 입술은 오버립이다. 쌍꺼풀은 자연산"이라고 해명했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

