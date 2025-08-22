소유, 성형설 입 열었다 "앞트임=메이크업, 하지 말까"[SC리뷰]

백지은 기자
기사입력 2025-08-22 09:52
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"
송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"
고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"
'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"
박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'
'초비상' 1조원 벌어다준 손흥민 떠나니 토트넘 곧바로 재정 타격 '후폭풍' …"팬들은 구단보다 선수 따라 움직인다"
157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고졸 신인에 염갈량 "김광삼 코치 노력이 김영우 카드 만들어졌다"[잠실 코멘트]
'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]
'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝났나
뭐 이런 만화같은 승부가 있나…파울 15개 치고 20구째 직구 때려 2점 홈런, 6회까지 59구 무실점 좌완 "투구수 모르고 던졌다"[민창기의 일본야구]