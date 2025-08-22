'얼굴' 연상호 감독 "짜증 연기 대가 박정민, 짜증의 깊이와 결 생겼다…

'
[스포츠조선 조지영 기자] 연상호 감독이 배우 박정민에 대해 "짜증 연기가 깊어졌다"고 말했다.
연상호 감독은 "박정민과 세 번 째 호흡을 맞췄다. 워낙 연기를 잘하는 배우인데, 이제는 한국을 대표하는 연기파 배우가 된 것 같다. 한국의 연기파 배우라고 하면 이제 박정민을 떠올려야 한다고 생각한다. 특히 깊어진 짜증이 생겼다. 짜증의 결이 생긴 것 같다. 짜증을 저렇게 자유자재로 표현하는 배우는 처음이었다. 직관할 수 있어서 영광이었다. 영화 초반에는 짜증을 참는 장면이 있는데 보는 관객은 엄청 불안하게 만들 것이다. '분명 저 배우는 짜증을 잘 내는 배우인데'라며 긴장감이 고조될 것이다"고 너스레를 떨었다.
제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청된 '얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 11일 개봉한다.
22일 오전 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구점에서 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작) 제작보고회가 열렸다. 이날 제작보고회에는 시각 장애를 가진 전각 장인 임영규의 젊은 시절과 그의 아들 임동환까지 1인 2역을 소화한 박정민, 임영규의 현재를 연기한 권해효, 남편 임영규와 아들 동환의 얼굴을 본 적 없는 여자 정영희 역의 신현빈, 정영희가 일했던 청계천 피복 공장의 사장 백주상 역의 임성재, 임동환의 삶을 다루는 다큐멘터리를 연출한 PD 김수진 역의 한지현, 그리고 연상호 감독이 참석했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com