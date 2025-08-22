엑스엘게임즈, 개발중인 신작 '더 큐브, 세이브 어스'를 10월 스팀 넥…

|
엑스엘게임즈가 스튜디오 큐브에서 진행중인 신작 '더 큐브, 세이브 어스(THE CUBE, SAVE US)'의 개발 소식을 플레이 영상과 함께 최초 공개함과 동시에 오는 10월 14일부터 21일까지 진행되는 '스팀 넥스트 페스트' 참가를 확정했다고 밝혔다.
게임은 핵전쟁으로 멸망한 지구에 외계 문명이 남긴 거대한 정육면체 '큐브'를 중심으로 이야기가 전개된다. 플레이어는 생존을 위해 큐브 내부로 들어가 필요한 물자를 수집하고, 변종 몬스터들과 다른 플레이어들을 상대로 싸우며 무사히 탈출해야 하는 탈출 액션 게임의 스릴을 경험할 수 있다.
엑스엘게임즈는 스팀 넥스트 페스트를 통해 '더 큐브, 세이브 어스'를 게이머들에게 본격 공개한다. 페스트 기간 동안 스팀 계정을 보유한 이용자라면 누구나 게임의 체험판을 무료로 다운로드하여 혁신적인 큐브 시스템과 치열한 다중 전투, PvPvE 게임의 정수를 직접 확인할 수 있게 될 전망이다.
스튜디오 큐브의 박영성 PD는 "'더 큐브, 세이브 어스' 는 각각 다른 환경의 27개의 큐브 조각으로 이루어진 큐브에서 생존하고 탈출하는 게임이다. 문 너머에 어떤 세상이 기다릴지 설레일 수 있도록 디자인 했고, 직업이 존재하지 않아 무기 타입 7가지 중 본인 스타일에 맞는 무기를 획득하여 전투를 하면 된다"고 말했다. 이어 "쉽고 빠르게 진행되는 전투 사이에서 전략적으로 사용되는 스페셜 스킬(투명, 점멸 등)은 우리 게임만의 독특한 재미를 선사할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.