스포츠조선

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

기사입력 2025-08-22 16:49


이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" …

[스포츠조선 조윤선 기자] '이십세기 힛-트쏭'에서 그 시절 독특한 부제를 가진 노래들을 돌아본다.

오늘(22일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '이십세기 힛-트쏭' 278회는 '부제 맛집 힛-트쏭(제목만으론 부족해)'을 주제로, 그 시절 독특한 부제로 눈길을 끌었던 노래들을 주목한다.

이날 방송에서는 습관이 되어버린 연인을 보내겠다는 다짐을 담은 롤러코스터의 '습관(1999)'이 소개된다.

김희철은 "영국 클럽 신(scene)에서 유행했던 '애시드 재즈 스타일'을 최초로 시도하고 정착시켰다"라며 "한국 대중음악에서 굉장히 중요한 업적을 세웠다"라고 말한다.

이어 이미주는 '습관' 때문에 겪었던 본인의 일화를 들려준다. "아침에 일어나서 '굿모닝' 이런 거(연락) 하지 않냐"라면서 "생각 없이 굿모닝 보냈다. 그런데 그 친구가 '뭐야? 왜 이래? 어제 우리 헤어졌잖아'라고 하더라. 나는 그냥 싸운 줄 알았는데, 헤어진 상태였다. 이상한 사람이 되어버린 적이 있었다"라고 이야기한다.


이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" …
한편, 방송에서 김희철이 "좋아하는 남자가 있는데, 여자 친구가 있다. 어떻게 할 거냐"라고 묻자, 이미주는 "난 그러면 전화한다. '나 사실 만나고 있다. 그래서 헤어지게 만들 것 같다"라고 말한다. 이에 김희철이 과격한 표현을 사용하며 웃음을 자아낸다.

또한, 이상형에 관한 대화를 하던 중 이미주는 "웃을 때 눈주름 있는 거 좋아한다"라고 말하고, 눈웃음을 지어 보이는 김희철에게 "너무 못생겼다"라고 독설하며 유쾌한 분위기를 연출한다.

이 외에도 김희철과 이미주를 정색하게 만든 노래 가사, 무대 위에서 돌발 상황으로 코피를 쏟은 가수의 일화 등은
오늘(22일) 밤 8시 30분 방송되는 '이십세기 힛-트쏭'에서 공개될 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 입대 직후 당한 '84억 해킹'…주범 결국 잡혔다

2.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

3.

김경진♥전수민, 결혼 5년 만에 쌍둥이 임신 "부모가 됩니다"

4.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

5.

방탄소년단 정국 84억 뺏은 中 해커 총책 검거…대기업 회장도 당해[종합]

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 입대 직후 당한 '84억 해킹'…주범 결국 잡혔다

2.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

3.

김경진♥전수민, 결혼 5년 만에 쌍둥이 임신 "부모가 됩니다"

4.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

5.

방탄소년단 정국 84억 뺏은 中 해커 총책 검거…대기업 회장도 당해[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

1등 LG가 온다.. KIA 라인업 떴다 → 김선빈-최형우-나성범 클린업

3.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

'5연패 대위기' 한화, 폰세 앞세운 선발 라인업 공개 "변화 없이 간다"[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.