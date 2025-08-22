이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '이십세기 힛-트쏭'에서 그 시절 독특한 부제를 가진 노래들을 돌아본다.
김희철은 "영국 클럽 신(scene)에서 유행했던 '애시드 재즈 스타일'을 최초로 시도하고 정착시켰다"라며 "한국 대중음악에서 굉장히 중요한 업적을 세웠다"라고 말한다.
이어 이미주는 '습관' 때문에 겪었던 본인의 일화를 들려준다. "아침에 일어나서 '굿모닝' 이런 거(연락) 하지 않냐"라면서 "생각 없이 굿모닝 보냈다. 그런데 그 친구가 '뭐야? 왜 이래? 어제 우리 헤어졌잖아'라고 하더라. 나는 그냥 싸운 줄 알았는데, 헤어진 상태였다. 이상한 사람이 되어버린 적이 있었다"라고 이야기한다.
|
또한, 이상형에 관한 대화를 하던 중 이미주는 "웃을 때 눈주름 있는 거 좋아한다"라고 말하고, 눈웃음을 지어 보이는 김희철에게 "너무 못생겼다"라고 독설하며 유쾌한 분위기를 연출한다.
이 외에도 김희철과 이미주를 정색하게 만든 노래 가사, 무대 위에서 돌발 상황으로 코피를 쏟은 가수의 일화 등은