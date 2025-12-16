장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지”

최종수정 2025-12-16 16:33

장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지”

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 장도연이 절친 박나래와 함께 준비했던 신규 예능을 언급한 사실이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

최근 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '드디어 모신 초특급 슈퍼스타 게스트. 길바닥부터 19년간 함께해 온 찐친 케미 | 만났다 치고 완투 EP.02'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 허경환은 장도연에게 전화를 걸어 근황을 물었다. 허경환은 "너랑 친하다고 했는데 두 번이나 까였다. 이번에도 전화 안 받으면 번호 삭제하려 했다"며 서운함을 드러냈고, 장도연은 "처음 전화 못 받았을 때 '이따 해주면 안 되냐'고 했는데 오빠가 '안 걸란다'고 하지 않았냐. 문자로 해달라고 했는데 답이 없어 못 했다"고 해명했다.

장도연은 "지금 집에서 쉬고 있다"며 "크리스마스이브인 24일에는 '라디오스타' 녹화가 있다. 할 일 없을 때는 일하면서 보내는 게 최고"라고 웃어 보였다.


장도연, 폐지된 박나래와 새 예능 언급..“먹칠하지 말아야지”
이날 장도연은 박나래와 함께 출연할 예정이었으나 제작과 편성이 무산된 MBC 새 예능 '나도신나'에 대해서도 언급했다. 해당 프로그램은 장도연을 비롯해 박나래, 허안나, 신기루가 함께 여행을 떠나는 콘셉트의 예능으로, 1회 촬영까지 진행됐으나 이후 제작이 중단됐다.

허경환이 "개그우먼들은 예전처럼 지금도 모여서 여행을 다니냐"고 묻자, 장도연은 "네 명이서 '나도신나'라는 여행 프로그램을 하기로 했다"며 자랑했다. 허경환이 "어떻게든 쩐을 만지면서 논다"고 농담하자, 장도연은 "얼마나 감사한 일이냐"며 뿌듯함을 드러냈다.

이어 허경환은 "난 오늘 '미우새' 촬영하는데 신동엽 선배가 '도연이랑 너 토크 잘한다고 뽑아놨더니 하나는 꽃게춤, 하나는 이상한 유행어를 해서 판단이 틀린 줄 알았는데 요즘 보니 아니더라'고 말해줬다"고 전했고, 장도연은 "그런 말 들을 때마다 감동이다"라고 공감했다.

허경환이 "누가 되면 안 되겠다는 사명감이 있다"고 말하자, 장도연 역시 "맞다. 나도 '먹칠하지 말아야지'라는 생각을 늘 한다"고 각오를 밝혔다.


장도연은 박나래 갑질 의혹 사건이 터지게 된 예능을 함께 했고, 해당 예능 촬영 직전에 대중에 사랑받는 연예인으로서의 사명감을 언급해 당시 발언이 재조명 되고 있다.

한편 박나래는 최근 전 매니저들과의 갈등과 관련한 여러 의혹이 제기되면서 활동을 중단한 상태다. 박나래는 16일 공개한 영상 입장문을 통해 "걱정과 피로를 드린 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "제기된 사안에 대해서는 사실관계를 확인하며 법적 절차에 따라 대응하겠다"며 사과나 해명 없이 법 대응 입장만을 밝혔다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]♥함은정과 결혼 후 첫 작품…김병우 감독, '대홍수'에 김다미 모성애 담는다(종합)

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

위메이드의 MMORPG '미르M', 내년 1월 중국에 정식 출시

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]♥함은정과 결혼 후 첫 작품…김병우 감독, '대홍수'에 김다미 모성애 담는다(종합)

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

위메이드의 MMORPG '미르M', 내년 1월 중국에 정식 출시

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

2.

'정훈 은퇴 선언' 롯데 나머지 베테랑들 거취는 어떻게 되나?

3.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

4.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

5.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.