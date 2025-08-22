슈, ♥임효성과 '이혼 NO, 주말부부' 고백 "따로 산지 4년...아이…

스포츠조선

슈, ♥임효성과 '이혼 NO, 주말부부' 고백 "따로 산지 4년...아이들 크면 각자 생활" ('인간 That's 슈')

기사입력 2025-08-22 20:59


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 슈, 임효성 부부가 이혼설에 대해 솔직하게 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 "'이혼설? 별거설?' 슈 부부가 털어놓은 진실"이라며 영상이 게재됐다.

이날 슈는 "가족은 중학교 3학년 임유, 초등학교 6학년 쌍둥이 라희, 라율이다. 또 사랑하는 우리 하랑, 토리, 겨울이가 있다. 그리고 여기"라면서 남편 임효성을 소개했다. 이에 임효성은 "나는 가족 중 옵션이다. 결혼 생활 만 4년, 친구 생활 11년"이라면서 "그때는 사랑했고 지금은 그렇지 않다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 그는 "또 사람도 달라졌다. 그때는 너무 착했다. 지금은 악마다"고 덧붙였다.

그때 '두 분이 이혼을 했거나 별거를 했다는 소문도 있다'는 질문에 슈는 "기사를 엄청 봤다. 예를 들어, 우리가 진짜 이혼을 했으면 아이들은 누가 데려가고 양육비는 누가 내고 멀어져야 하고 안 봐야 하지 않나"고 했다. 이에 임효성은 "그게 합의가 안 돼서 지금 붙어 있는 거다"면서 "면서 "우리가 서로 미워하는 마음이 있는 것 보단 더 중요한 아이들이 있으니까 그런 결정이 쉽지가 않다"고 말했다.


그때 슈는 "연금 갖고 서로 터치를 안 했으면 좋겠다"고 하자, 임효성은 "나도 연금 낸다. 그리고 네가 연금 달라면 하면 줄 사람이냐"며 이마를 짚었다.

이에 슈는 "나름 친구처럼 생각하다 보니까 싸우는 일들이 거의 없다"며 수습을 시도, 임효성은 "내가 싸움을 안 하려고 한다"고 해 슈를 당황하게 만들었다. 슈는 재차 "싸우지 않고 매우 친구처럼 잘 지내고 있다"며 수습했다.

그때 임효성은 "창고 정리하자"는 슈의 말에 잠시 투털 거린 뒤 바로 창고로 향했다. 이 과정에서 웨딩사진을 발견, 임효성은 "이런 거 이렇게 보관할 사이가 아니다. 이거 뭐하러 보관하고 있냐 불편하게"라면서 웃었다. 이어 삼남매 사진도 발견, "우리 딸, 아들. 진짜 귀여웠다"라며 아빠 미소를 지었다.

임효성은 "이혼 기사 관련해서 주변 지인들한테 전화도 많이 받고 '괜찮냐', '어떻게 됐냐'고 하면 부정도 부정하지 않고 '그렇게 됐다'고 한다"고 했다.


슈는 "항상 아이들한테 '아빠는 엄마의 영원한 베스트 프렌드'라고 한다"면서 "저희 사이는 딱 중립이다"고 했다. 그러자 임효성은 "슈만 중립이다. 나는 중립 아니다"면서 "아이들이 좀 크면 사로 각자 가야 되지 않겠나 생각한다"고 밝혔다. 이어 그는 "생활 습관도 그렇고 다른 점이 너무 많다. 답답한 것 들도 많다"고 덧붙였다.


현재 주말 부부라는 두 사람. 임효성은 "일 때문에 밖에서 살기도 하지만 정해준 규칙은 없다. 근데 금요일 아니면 토요일에 여기 와서 1박이나 2박 정도 자고 이후 저 혼자 사는 집에 돌아가서 산다. 따로 나가서 산 지 3,4년 정도 됐을거다"고 했다.

임효성은 "나가게 된 게 아니다"며 "회식 중 아들이 학예회를 하니까 전자피아노를 사오라고 하더라. 회식 중에도 낙원상가에서 전자피아노를 배송을 받아서 피아노를 거실에 뒀다. 근데 나보고 조립하고 자라더라. 그때는 술에 취해 있어서 그냥 들어가서 잤다"며 말했다. 이어 그는 "다음날 출근했는데 이삿짐 센터에서 '짐 맡겨 놨으니까 가져가라'면서 전화가 왔다"며 "다음날 옷이랑 짐들이 다 이삿짐 센터에 맡겨져 있고 집 쓰레기까지 맡겨져 있더라"며 피아노 때문에 집을 잃은 사연을 털어놨다.

임효성은 '주말부부로 지내니까 어떠냐'는 질문에 "남들하고 일상 똑같다. 평범하고 똑같다"고 했고, 슈는 "다같이 외식하고 밥 먹고 본인 먼저 나가고 계산은 내가 하고"라고 했다. 그러자 임효성은 질색팔색 한 채 "뭘 네가 하냐. 몇 번 했다고"면서 "아이들이 엄마 아프니까 이해하라고 하더라"고 해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

