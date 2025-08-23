스포츠조선

이시안, 권은비와 함께 선 '워터밤' 무대 상처 "속상했다" ('전참시')

기사입력 2025-08-23 08:30


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] N잡러로 변신한 가수 권은비가 '전참시'에서 다채로운 매력을 선보인다.

오늘(23일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선 / 연출 김윤집, 전재욱, 이경순, 김해니, 정동식, 이다운 / 작가 여현전 / 이하 '전참시') 361회에서는 권은비의 솔로 콘서트 준비 과정과 절친 이시안과의 만남이 공개된다.

오늘 방송에서는 권은비의 솔로 콘서트 VCR 촬영 현장이 최초 공개된다. 촬영 내용을 꼼꼼하게 확인하고 진지하게 모니터링하는 권은비의 프로페셔널한 모습에 참견인들은 감탄을 자아냈다는 후문. 완벽한 콘서트를 위해 노력하는 권은비의 촬영 현장 비하인드를 가감없이 담아낸다.

스케줄을 마친 뒤 권은비는 절친 이시안의 집을 방문한다. 두 사람은 만나자마자 찐친 케미를 발산하며 이목을 사로잡는다. 이후 권은비와 이시안은 함께 오른 워터밤 무대와 관련된 에피소드와 '솔로지옥' 비하인드까지 허심탄회하게 털어놓는다고. 특히 이시안은 워터밤 무대에서 은비에게 속상했던(?) 사연과 솔로지옥에 나갈 수 있었던 이유가 권은비 덕분이라고 밝히며 궁금증을 유발한다. 과연 두 사람 사이 얽힌 이야기는 무엇일지 호기심을 자극한다.

뿐만 아니라 권은비와 이시안은 찐친 사이만 할 수 있는 거침없는 토크로 흥미를 더한다. 여기에 권은비가 예언한 이시안의 미래는 스튜디오를 웃음바다로 만들었다고 해 두 사람의 티키타카를 향한 기대가 더욱 모인다.

한편, '전참시'는 8월 2주 토요일 TV-OTT화제성 비드라마 부문에서 18.97%의 점유율로 1위를 차지했다. TV-OTT 비드라마 출연자 화제성에서도 박준면 11위, 쯔양 18위, 이세희 24위, 홍현희 74위를 기록하며, 많은 시청자의 사랑을 받고 있다. 또한 TV-OTT 비드라마 화제성 전체 부분에서 '전참시'가 7위를 차지하며 명실상부 토요일 밤 강자임을 입증하고 있다.(출처: '펀덱스 리포트: K-콘텐츠 경쟁력 분석', 조사기관: 굿데이터코퍼레이션)

권은비와 이시안의 절친 케미는 오늘(23일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.

