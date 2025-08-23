이시안, 권은비와 함께 선 '워터밤' 무대 상처 "속상했다" ('전참시'…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] N잡러로 변신한 가수 권은비가 '전참시'에서 다채로운 매력을 선보인다.
스케줄을 마친 뒤 권은비는 절친 이시안의 집을 방문한다. 두 사람은 만나자마자 찐친 케미를 발산하며 이목을 사로잡는다. 이후 권은비와 이시안은 함께 오른 워터밤 무대와 관련된 에피소드와 '솔로지옥' 비하인드까지 허심탄회하게 털어놓는다고. 특히 이시안은 워터밤 무대에서 은비에게 속상했던(?) 사연과 솔로지옥에 나갈 수 있었던 이유가 권은비 덕분이라고 밝히며 궁금증을 유발한다. 과연 두 사람 사이 얽힌 이야기는 무엇일지 호기심을 자극한다.
뿐만 아니라 권은비와 이시안은 찐친 사이만 할 수 있는 거침없는 토크로 흥미를 더한다. 여기에 권은비가 예언한 이시안의 미래는 스튜디오를 웃음바다로 만들었다고 해 두 사람의 티키타카를 향한 기대가 더욱 모인다.
권은비와 이시안의 절친 케미는 오늘(23일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.
