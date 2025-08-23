김조한 "'케이팝 데몬 헌터스' 크레딧에 이름 올렸다"...'소다팝' 깜…

|
[스포츠조선 이유나 기자]솔리드 출신 김조한이 요즘 글로벌 신드롬 영화 'K팝 데몬 헌터스' 크레딧에 이름을 올린 사실을 공개했다.
첫 무대는 데뷔 1년도 채 되지 않은 신예 밴드 드래곤포니가 열었다. '안테나 첫 록밴드'로 무서운 성장세를 보여주고 있는 드래곤포니는 자작곡 '지구소년'으로 에너지 넘치는 무대를 선보였다. MC 정재형과 코드 쿤스트 앞에서 서툴지만 솔직한 토크를 이어가던 드래곤포니는 "연습생 시절부터 많은 피드백을 주신 선배님들 덕분에 성장할 수 있었다"며 음악에 대한 진심을 전했다. 이어 두 MC를 위해 준비한 헌정곡 '형이라 부를래요'를 깜짝 공개, 웃음(?)과 큰 감동을 안겼다. 정재형이 "감동적이다. 제가 고기사준 날을 기억한다는 내용"이라고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.
드래곤포니가 지목한 두 번째 아티스트는 '뮤지션들의 뮤지션' 선우정아였다. '도망가자'와 신곡 '살리네'를 선보인 선우정아는 특유의 깊은 감성으로 무대를 압도했다. 드래곤포니는 "힘들 때 가장 많이 들었던 노래"라며 팬심을 고백했고, 선우정아 역시 "안테나 첫 밴드라 늘 지켜보고 있었다. 또 먼저 인사해주셔서 눈 여겨 보고 있었다"며 후배들을 향한 애정을 전해 진솔한 선후배 교감의 순간을 완성했다. 드래곤포니가 선우정아의 곡 '터트려'를 편곡해 헌정 무대로 선보이자 선우정아는 "와 이렇게 멋지게 편곡해주시다니, 이 노래를 드릴 걸 그랬다. 너무 잘 어울린다"며 감격스러운 반응을 보였다. 선배의 칭찬에 감격한 드래곤포니는 "음악하길 잘 했다는 생각이 들었다. 더 열심히 해서 꼭 선우정아 선배님과 작업해 보고 싶다"고 바람을 밝혔다. 선후배 뮤지션이 서로의 음악을 알아봐주고 들어주는 마법 같은 순간들을 통해 음악적 교감이 이뤄진 아름다운 순간이었다.
더불어 김조한은 이날 화제의 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 크레딧에 이름을 올리게 된 사연과 OST '소다 팝' 깜짝 무대 그리고 그룹 솔리드 시절 에피소드까지 대방출하며 여전한 에너지를 자랑했다. 선우정아 역시 "인디신에서 활동 당시 어떤 남자분이 '제자로 받아 달라'며 무릎을 꿇은 적이 있는데, 몇 년 후 방송에서 폴킴 씨가 그 사람이 자신이라고 고백해 놀란 적이 있다"며 후배와 얽힌 사연을 공개하기도 했다.
특히 선우정아가 "선배님의 순수한 에너지가 퇴색되지 않고 유지되는 이유가 궁금했다"며 존경심을 드러내자, 김조한은 "가수는 상처받을 수밖에 없는 길이지만, 음악으로 누군가에게 힘이 되는 순간이 가장 큰 보상이다. 거기서 힘을 얻어 앞을 향해 나아가면 된다"며 진심 어린 조언을 건넸다. 선우정아는 "보통 지킨다고 하면 애써 숨기고 가리고 억지를 부려야 할 것 같은데 오히려 정반대의 말씀을 해주셔서 너무 감동받았다. 큰 힘이 됐다"며 뜨겁게 화답했다.
마지막 아티스트는 독보적인 음색의 김필이었다. 정규 1집 타이틀곡 '변명'을 시작으로 등장한 김필은 자신만의 보컬로 무대를 물들였다. 특히 김조한이 "김필을 대한민국의 존 메이어라고 생각한다. 심지어 노래는 더 잘 한다"고 극찬해 눈길을 끌었다. 두 사람은 '이 밤의 끝을 잡고'를 듀엣으로 소화하며 감동의 무대를 완성했고, 김필은 "선배님 음악을 들으며 꿈을 키웠다. 또 김조한 선배의 노래 커버도 했었다"며 존경을 표했다. 이어 김필은 김광석의 '너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을'과 오는 9월 8일 발매 예정인 신곡 '해피엔드'를 깜짝 선공개하며 자신만의 음악적 색채를 선명히 각인시켰다.
마지막으로 김조한이 '천생연분'을 열창하는 가운데 래퍼 래원이 피처링으로 깜짝 등장하자 객석은 흥겨운 떼창으로 화답하며 현장이 후끈 달아올랐다.
이날 '라이브 와이어'는 신예 드래곤포니의 패기, 선우정아의 따뜻한 울림, 김조한의 전설적 존재감, 김필의 독보적인 보컬까지, 세대를 아우르는 뮤지션들이 서로의 음악을 존중하고 교감하는 진정성으로 가득 채워졌다. "선배 음악으로 꿈을 꿨다"는 고백에서 느껴지듯, 이날 방송은 음악이 세대를 잇는 언어임을 다시금 확인시켜 준 특별한 시간이었다.
'라이브 와이어'는 매주 금요일 저녁 7시 Mnet, tvN에서 동시 방송된다.
